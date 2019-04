L'equip descansa avui i a partir de demà prepararà el partit a Getafe

La plantilla del Girona va realitzar ahir una sessió de recuperació després de la victòria de diumenge contra el Sevilla (1-0). Com és habitual, els titulars van treballar a menys intensitat que els suplents i no convocats, que, en canvi, van tenir més càrrega. En aquest sentit, l'equip descansarà avui i començarà a preparar el partit de diumenge al camp del Getafe (12.00) a partir de demà amb quatre sessions d'entrenament. De la seva banda, el conjunt madrileny va tenir festa ahir i avui també descansarà abans d'encarar un partit que pot ser clau per a les aspiracions d'entrar a la Lliga de Campions. El tècnic del Getafe, José Bordalás, va ser expulsat a Anoeta i no podrà asseure's a la banqueta diumenge.