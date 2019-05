Una dinàmica per allargar

El Girona va visitar dimarts de la setmana passada un estadi històricament fúnebre per als seus interessos com el José Zorrilla de Valladolid. Els gironins van allargar la seva malastrugança a Pucela amb la vuitena derrota en nou partits (un empat i 8 desfetes). Demà, però, l'equip visita un feu de força més bon record per als interessos gironins. El Girona no coneix la derrota en partit de Lliga al Coliseum Alfonso Pérez. En dues visites, l'equip hi ha aconseguit un empat (1-1) el curs passat (17-18) i en fa dos, se'n va endur els tres punts (0-2).

La temporada passada el Girona de Pablo Machín hi va pescar un bon punt a la recta final del curs que li permetia continuar somiant amb Europa. Stuani, de penal, va igualar el gol inicial d'Amath N'Diaye en un partit on el local Jorge Molina va enviar un altre penal al pal. La temporada anterior, la de l'ascens, el Girona va ser capaç d'endur-se els tres punts del Coliseum amb un 0-2 gràcies als gols de Longo i Alcaraz. Aquell Getafe, que ocupava llocs de descens va acabar ascendint també a Primera al play-off contra el Tenerife. Més malament va anar-li al Girona a la Copa del curs 2013-14. Després d'eliminar el Ponferradina i l'Alabès, el Girona va enfrontar-se a doble partit al Getafe als setzens. L'1-1 a Montilivi ho deixava obert per a la tornada on el Getafe, tanmateix, no va golejar el conjunt que dirigia Ricardo Rodríguez (4-1). La fluixa imatge d'aquell dia i la dinàmica de l'equip van fer que Oriol Alsina destituís l'asturià i el rellevés per Javi López.