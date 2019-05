"El proper partit és una final i s'haurà de guanyar sí o sí"

Eusebio Sacristán, entrenador del Girona, ha protagonitzat una breu roda de premsa al Coliseum Alfonso Pérez en què, una setmana més, ha subratllat que després d'un resultat advers "no hi ha temps per lamentar-nos" i que el que ha de fer el seu equip és "aixecar-se i preparar-nos bé per al proper partit". Serà el diumenge vinent, en una autèntica final davant del Llevant a Montilivi. "Sabem de la trascendència, l'haurem de guanyar sí o sí". En cap cas ha volgut carregar contra el fluix rendiment d'avui dels seus futbolistes. "Si hi ha alguna cosa del que ens podem sentir orgullosos d'ells és que ho han donat tot al llarg de la temporada i així ho faran fins a l'últim segon, així que confiança màxima".

Ha justificat la derrota a la bona actuació del Getafe, que ha sigut "superior" i que ha "imposat el seu estil de joc" des de bon començament. "Ens ha impedit tenir el control en cap moment. Hem anat al seu joc, han sigut superiors. No li hem de donar més voltes", ha dit. També ha parlat d'Stuani, lesionat al soli i qui és dubte per a la setmana que ve: "Tenim confiança que arribi. Farà tot el que sigui per jugar. Sabem la importància que té, però no podia ser-hi".

Se li ha preguntat per l'expulsió de Borja García, que ha vist la vermella per insultar l'àrbitre. "Per a un equip, mai és positiu que passi quelcom així, i més en la situació que estem, els necessitem a tots. Hem de tenir cap per conduir les situacions. Els partits tenen coses i les reaccions poden ser incontrolables. Hem de pensar en l'equip, que necessitem totes les forces i energies", ha etzibat.