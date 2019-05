Eusebio Sacristán: «El partit contra el Llevant l'haurem de guanyar sí o sí»

Ja fa moltes setmanes que escoltar una roda de premsa d'Eusebio Sacristán és gairebé el mateix que posar una cançó en un aparell de reproducció i prémer el botó de repeat. Escup els mateixos conceptes una vegada i una altra, tot intentant calmar els ànims. Les oportunitats s'esgoten i, amb elles, les opcions de permanència, que passen en gran part per sumar tots els punts possibles en les dues últimes setmanes. Ahir, després de perdre de nou, aquest cop a Getafe, el tècnic tornava a dir que el millor que pot fer l'equip és «no donar-hi més voltes i aixecar-se». Just allò que està demanant des de fa dos mesos i que només va funcionar uns dies enrere davant del Sevilla. Recepta que caldrà posar en pràctica aquest diumenge vinent, amb el Llevant. «Sabem de la transcendència del proper partit, s'haurà de guanyar sí o sí».

Considera Eusebio que això és ben possible. Perquè la plantilla així ho ha demostrat més d'una vegada. Per això mateix va voler manifestar la seva «màxima confiança» en els jugadors, sobretot ara que la situació és ben delicada. «Si hi ha alguna cosa de la qual ens podem sentir orgullosos és que aquesta plantilla ho ha donat tot aquesta temporada i així ho farà fins l'últim segon. S'ha de creure en aquest grup de futbolistes», va etzibar. Per això, va negar categòricament que l'actitud d'ahir fos totalment oposada a la de la jornada anterior, on el Girona va guanyar per ganes, rauxa i inensitat. «Ells han estat molt bé i intensos en totes les segones jugades. És una característica seva i ens ha superat. Ha sigut per això que ens ha impedit tenir el control en cap moment. Hem anat tota l'estona cap a la seva manera de fer i han sigut superiors. No hi ha més», valorava.



La vermella a Borja

Un clar símptoma d'impotència va ser l'expulsió a Borja García. El madrileny va enviar a la merda l'àrbitre del partit, Hernández Hernández. Una reacció que pot acusar l'equip, ja que depenent de la sanció el migcampista no podrà jugar contra el Llevant ni tampoc a Vitòria. En va parlar d'això Eusebio, tot enviant un toc d'atenció al seu futbolista. «Per a qualsevol equip, viure això mai és positiu, i més en la situació que estem ara mateix nosaltres. Els necessitem a tots. Crec que hem de tenir cap per conduir tota mena de situacions. És evident que tots els partits tenen les seves coses i que les reaccions a vegades són incontrolables. Però hem de pensar en l'equip perquè necessitem totes les forces i energies possibles», va dir.

Si va parlar de Borja García, també ho va fer de Cristhian Stuani. L'uruguaià pateix unes molèsties musculars al soli i ahir no va jugar. El tècnic va parlar de l'estat físic del davanter. «Ja sabeu què té Stuani, però mantenim la confiança perquè arribi per al proper partit. Estic convençut que farà tot el que sigui possible per jugar. Sabem de la seva importància, tot i que avui (ahir per al lector) no podia ser-hi. Així que confiança plena en els jugadors que han sortit al camp i crèiem que amb ells teníem les nostres opcions de guanyar».



Juanpe i Planas

Una de les qüestions que ha abordat Eusebio ha sigut la d'ubicar Juanpe, un central, a la banda esquerra de la defensa. «Veníem jugant amb Muniesa en aquesta posició, tot adaptant un central allà. Juanpe, quan hem utilitzat una defensa de tres, ha ocupat aquesta zona del camp a vegades. Entenia que era la millor opció per a nosaltres, però no ha funcionat com volíem». Tampoc ha servit de massa l'entrada de Carles Planas, que no jugava des del 16 de març. «Em semblava que fer-lo jugar era un canvi ofensiu. Alcalá i Juanpe tenien targeta i un dels dos s'havia de sacrificar. Amb Planas a la banda podíem trobar més atacs per allà, però no hem arribat a trobar el moment oportú per desenvolupar aquesta idea».