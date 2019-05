El Girona s'ha sumat a la iniciativa que va néixer fa pocs dies de les penyes i s'ha sumat a la rebuda massiva a jugadors i cos tècnic que es prepara per aquest diumenge abans del matx amb el Llevant. El club organitza una «fan zone» a l'estadi de Montilivi que començarà a les 4 de la tarda. Mitja hora més tard, l'autocar arribarà a l'estadi, on serà rebut per un munt d'aficionats com ja va passar fa dues setmanes coincidint amb el duel contra el Sevilla.