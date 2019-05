Pedro Porro entra a la prellista per anar a l'Europeu sub-21 amb Espanya el mes que ve

Pedro Porro continua aprofitant l'any del seu debut a Primera divisió amb el Girona per situar-se al primer pla del mapa futbolístic. El nou capítol s'ha escrit aquest matí amb la notícia que el lateral forma part de la prellista per anar a l'Europeu sub-21 amb Espanya. El seleccionador Luis de la Fuente ha convocat vint-i-cinc futbolistes per lluitar pel títol el mes que ve a Itàlia. D'aquesta llista n'acabarà descartant dos.

La llista està formada per Antonio Sivera, Unai Simón i Dani Martín com a porters. En la defensa, hi figuren Jorge Meré, Jesús Vallejo, Aaron Martín, Junior Firpo, Pedro Porro i Martín Aguirregabiria; Dani Ceballos, Mikel Merino, Marc Roca, Igor Zubeldia, Pablo Fornals, Carlos Soler, Fabián Ruiz i Aleñá són els migcampistes citats i al davant hi consten Borja Mayoral, Rafa Mir, Mikel Oyarzabal, Alfonso Pedraza, Manu Vallejo i Dani Olmo. Espanya sub-21 es concentrarà el proper 31 de maig a la Ciutat del Futbol de Las Rozas.

Porro va debutar amb la selecció el mes de març en un amistós contra Romania a l'estadi Los Cármenes de Granada que va acabar amb victòria local per 1-0 gràcies a un solitari gol de Mikel Merino.