Eusebio escriu el punt i final

La «connexió immediata» i també «positiva» que va rebre Eusebio Sacristán el mes de juny de l'any passat va ser un dels motius pels quals va decidir aventurar-se a entrenar el Girona. Tenia per davant una «gran responsabilitat». La de mantenir a l'alça «l'històric» moment que es vivia a Montilivi, en gran part gràcies al llegat que li deixava Pablo Machín, que posava rumb al Sevilla. Gairebé dotze mesos després, les bones intencions del tècnic s'han quedat en això, en voluntats i desitjos.

No s'ha complert l'objectiu i malgrat comptar amb la confiança de tothom -menys de l'afició- quan les coses anaven mal dades, el descens a Segona ha estat la gota que ha fet vessar el got. Per més que aquests últims dies les declaracions d'una i altra banda no fossin del tot clares i en públic es digués que totes les possibilitats estaven obertes, el cert és que Eusebio tenia coll avall que li tocaria agafar la porta i tancar-la en sortir.

Ell i tot el seu cos tècnic de confiança. L'anunci es va fer oficial ahir, a mitja tarda. El de la Seca no complirà l'any que li queda de contracte que havia signat fins al 2020. No es comptava més amb ell i, en comptes d'iniciar un estira-i-arronsa amb la propietat per mirar de reclamar el que seria seu per contracte, ha decidit perdonar el sou dels propers mesos i deixar-ho estar. Avui al migdia, a partir de la una, s'acomiadarà a Montilivi en una roda de premsa que segurament generarà bastanta expectació mediàtica.

No se li demanava millorar els números de Machín. L'objectiu era mantenir l'equip un any més per intentar consolidar-lo, a curt termini, a Primera Divisió. No ha pogut ser. Eusebio s'ha passat 38 jornades sense decantar-se per un estil de joc; tampoc ha apostat per un onze titular. Ha hagut de fer mans i mànigues, tot batallant amb una plantilla curta i descompensada, i una plaga de lesions difícil d'explicar.

Salvant més d'un match-ball, la desastrosa recta final de Lliga (3 punts de 30) l'ha acabat condemnant. A ell i també al Girona, que, tercer per la cua, certificava el seu descens, matemàtic el dissabte i virtual uns dies enrere. Va ser llavors, després de perdre amb el Llevant, que el club va dir que ja n'hi havia prou. Durant la setmana passada, Eusebio i la plana major van parlar del seu futur. Va ser en aquell moment quan es va decidir que no continuaria i així se li va comunicar. També que no hi hauria problemes per rescindir. Perdona l'any que li queda de contracte. Ell i també els seus ajudants: Onésimo Sánchez, Juan Carlos Andrés, Gerardo Izaguirre i Aitor Unzué. Ahir, cap reunió. Simplement, les formalitats contractuals de torn.

La seva etapa al capdavant del primer equip ha durant una temporada. Temps suficient per dirigir 44 partits oficials des de la banqueta: 38 de Lliga i 6 a la Copa, on es va aconseguir la millor classificació històrica del club, deixant el Girona als quarts de final, on va caure a mans del Reial Madrid. El balanç general no ha estat gaire positiu. Marxa amb només 10 victòries, 13 empats i fins a 21 derrotes. Per tant, ha perdut gairebé la meitat dels partits. Avui, Eusebio protagonitzarà la seva última roda de premsa a Montilivi com a tècnic blanc-i-vermell. Mentre digui les seves darreres paraules, als despatxos es continuarà treballant per intentar trobar-li un substitut i iniciar així un nou projecte que torni a engrescar l'afició.