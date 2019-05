Stuani, dins l'òrbita britànica

Si durant els dos anys a Primera els mercats de fitxatges se seguien amb gran expectació –tot i els pocs reforços que acabaven arribant–, aquest estiu serà un no parar. El descens del Girona a Segona A va agafat de la mà de moviments. A banda de trobar el millor substitut d'Eusebio Sacristán per a la banqueta, el director esportiu, Quique Cárcel, tindrà feina per enllestir la plantilla. I és que la majoria de jugadors són un «caramel» per a la resta d'equips de la Lliga i d'Europa amb pràcticament tot servit amb safata.

Montilivi s'acomiadava, el passat diumenge dia 12 de maig, de Cristhian Stuani, autor de l'únic gol en la derrota contra el Llevant (1-2) que va condemnar els blanc-i-vermells. Amb 20 gols –19 a la Lliga i 1 a la Copa– i vivint una segona joventut als seus 32 anys, l'uruguaià té tots els números de sortir. Per la porta gran, això sí. A banda del Nottingham Forest, l'últim club a afegir-se a la llista de pretendents del killer és el Glasgow Rangers de la Scottish Premiership, la màxima categoria del futbol escocès. Segons el portal Rangers News, el club d'Ibrox «busca un davanter que doni alternativa a Steven Gerrard» i si «s'aconsegueix vendre Alfredo Morelos, Stuani podria ser la solució». Tot i tenir contracte fins al 2022, la seva clàusula es rebaixarà a la meitat i, com revelen, se situa en 7 milions d'euros.



Interessats per Roberts i Portu

El citizen Patrick Roberts també podria vincular-se a un altre club. Tal com informa The Sun, el nom de Roberts sona amb força al Leicester, on hi ha el seu exentrenador del Celtic, Brendan Rodgers. «Roberts és conegut pel tècnic, la qual cosa el converteix en una opció temptadora per reforçar l'atac al costat de James Maddison i Jamie Vardy», diuen.

A més, Atlántico Diario assegura que «Portu ja ha comunicat al Girona que se'n va i considera diverses opcions perquè hi ha molts interessos, no només un». El Celta i la Reial Societat segueixen de prop el jugador, que tampoc descarta «marxar a Europa».