Borja García. La seva sortida de Montilivi, només a canvi de 7 milions d'euros

Borja García, migcampista que va arribar a Montilivi l'estiu del 2015 i que hi ha viscut quatre temporades, té un peu i mig fora del club. Vol jugar a Primera i algun equip de la màxima categoria ja s'ha interessat a saber de primera mà quina és la seva situació. Un d'ells és el Leganés. El futbolista, de 28 anys, veu aquesta com una bona opció. Perquè continuaria a l'elit i a més ho faria al costat de casa -és natural de Villaverde, un districte madrileny. Això sí, té contracte en vigor fins al 30 de juny del 2022 i el Girona no el deixarà sortir així com així. Segons informava ahir el periodista Óscar Egido, molt proper a l'actualitat del Leganés, des de Montilivi ha quedat molt clar que Borja no sortirà si no s'abonen els 7 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió. No és l'únic futbolista que aquest club té en cartera. També s'ha interessat per Bounou -clàusula de 5 milions- i pel migcampista Pere Pons -ronda els 2 milions d'euros.