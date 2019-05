Primers comiats a Montilivi

La temporada 2018-19 fa dies que va acabar, i per al Girona ho va fer d'allò més malament. La derrota contra el Llevant (1-2) va condemnar l'equip a un descens que es va certificar la setmana següent a Vitòria (2-1). Consumat el fracàs, la direcció esportiva blanc-i-vermella ha començat a posar fil a l'agulla per planificar la temporada entrant a Segona A. La prioritat és, òbviament, trobar l'encarregat de dirigir la nau des de la banqueta, i Quique Cárcel està estrenyent el cercle entre els candidats. De fitxatges, encara és aviat per parlar-ne, però de sortides, no. Així, ahir mateix es confirmaven els primers adeus de jugadors que no continuaran la temporada que ve. Tant Gorka Iraizoz com Aleix Garcia anunciaven a les xarxes socials el seu adeu al Girona després de dos cursos a Montilivi.

Són els primers a acomiadar-se del Girona però no seran els darrers. En vindran més; força més. Les seves sortides estaven cantades com ho estan també les de Patrick Roberts i Douglas Luiz, que tornaran al Manchester City, i les de Raúl García i Jonas Ramalho, que acaben contracte i no renovaran. A més a més, hi ha jugadors amb cartell pels quals de ben segur el Girona ha rebut o rebrà ofertes i haurà de negociar un traspàs. El futur de Bounou, Portu, Pedro Porro i Juanpe és lluny de Montilivi, mentre que el club intentarà retenir, tot i que serà molt difícil, Stuani, Pere Pons i Borja García, per a qui també hi ha propostes.

Amb 38 anys i després de dues temporades al club, Gorka Iraizoz va publicar un missatge a Instagram en què confirmava l'adeu. «Els comiats mai són agradables (...). Per tot això sento que aquest moment no és un adeu sinó un fins aviat!». Iraizoz, que va ser el primer fitxatge del Girona a Primera, tanca una etapa de dos anys a Montilivi en què ha disputat 23 partits entre Lliga i Copa. El navarrès va començar de titular amb Pablo Machín el curs passat però va perdre la titularitat a favor de Bounou i d'ençà només ha tornat a jugar a la Copa o quan el marroquí ha estat lesionat. El navarrès explicava al seu comiat que no vol quedar-se amb l'amarg record de les últimes setmanes i el descens. «No vull etiquetar una experiència de dos anys amb els sentiments viscuts els últims moments i menys amb una situació natural (i molt dura) intrínseca del futbol», diu. Iraizoz assegurava que s'ha «flagel·lat amb el perquè d'haver fet això o allò altre» les últimes setmanes i que «ha reflexionat sobre el trist desenllaç». Per tot plegat, Gorka deia que se'n va satisfet amb la

seva etapa al Girona. «Vaig arribar il·lusionat i me'n vaig satisfet per haver tingut el privilegi d'haver ajudat a fer realitat tot allò que em van explicar i en el que vaig creure».

De la seva banda, el migcampista d'Ulldecona va demanar perdó també pel descens en el seu escrit de comiat. «Vull demanar disculpes per la part que em toca però també enviar forces i tranquil·litat a tota l'afició gironina perquè estic segur que aquest club tornarà a ser de Primera ben aviat». El de les Terres de l'Ebre tancava el seu missatge recordant «allà on vagi sempre duré l'orgull gironí amb mi». Aleix Garcia ha jugat 55 partits (3 gols) amb el Girona en dues temporades. Un cop confirmat que no continuarà a Segona A, el migcampista s'ha de reincorporar a la disciplina del Manchester City, amb qui té contracte per a una temporada més. Caldrà veure què en fa el conjunt citizen, si li amplia el contracte i torna a cedir-lo o bé s'estima més traspassar-lo perquè no se'n vagi lliure l'estiu del 2020. Aleix Garcia, que farà 22 anys aquest mes de juny, no ha tingut ni continuïtat ni regularitat en les dues temporades en què ha vestit la samarreta blanc-i-vermella.