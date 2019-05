Un torneig per tancar el curs

El proper diumenge, dia 2 de juny, a les instal·lacions esportives municipals de Sant Gregori la Federació de Penyes del Girona FC organitza el 1r Torneig de futbol 7 amb la participació de 15 equips, un d'aquests format per treballadors del Girona FC.

A banda de ser un acte de germanor de la Federació amb l'ànim de trobar-nos i animar-nos després de la desfeta del descens, també volem que tingui una dimensió solidària, i per aquest motiu es farà una aportació econòmica a l'equip de futbol de la Lliga Genuine del Girona FC.

La de la Lliga Genuine és una iniciativa integradora de responsabilitat social i pionera en el món, organitzada per la Lliga de Futbol Professional a través de la seva Fundació. Consisteix en una lliga de futbol integrada per equips del col·lectiu DI (persones amb discapacitat intel·lectual). L'objectiu principal es normalitzar la pràctica de l'esport en persones d'aquest col·lectiu.

En el cas del Girona FC, diverses persones relacionades amb l'Agrupació de Veterans i amb les penyes col·laboren desinteressadament en tasques esportives i administratives, i la Federació sempre ha tingut una especial sensibilitat i predisposició a col·laborar amb l'equip.

La jornada començarà ben d'hora a la zona esportiva de Sant Gregori. A partir de les 9.00 del matí se succeiran els partits entre els diversos equips fins ben entrada la tarda. Per tots aquells que vulguin gaudir de la diada acompanyats de la família hi haurà instal·lada una Fan Zone on els més menuts podran gaudir dels inflables muntats per a l'ocasió mentre els seus pares gaudeixen dels partits de futbol.

També hi haurà servei de bar al camp del futbol i a les instal·lacions adjuntes al camp hi haurà el servei de menjador per a tots aquells participants i acompanyants que ho desitgin. Les penyes que hi participen són: Pere Pons, Gironina, Paparres Gironins, Nord-Alex Granell, Som-hi Girona, Saltenca, Pablo Machine, Jandrista (dos equips), Barbero Bailongo, Immortal Girona, Vall de Llémena, Cassanenca, Girona C.B. Sud-Lloret, i un equip de treballadors del Girona FC. També ens hauria agradat la participació d'un equip de la premsa gironina, però haurà de ser en una propera edició.

Vagi per endavant l'agraïment a l'Ajuntament de Sant Gregori i a l'Agrupació Esportiva Sant Gregori que ens acullen i que ens han donat totes les facilitats fins la cessió gratuïta de les seves instal·lacions, a la cessió de material esportiu.

També es vol agrair la col·laboració de tots aquells que han treballat i els que ho faran el dia del torneig, personal del Sant Gregori, penyistes, membres de la federació i sobretot a tots els membres de la Penya Vall de Llémena, encapçalada pel seu president, l'amic Lluís Pujadas, que al capdavant de la seva Junta han fet una feina magnífica. Segur que estarem com a casa. Moltes gràcies a tots.

Diumenge us esperem a tots a la zona esportiva de Sant Gregori, el bon ambient i la germanor segur que no hi faltaran.