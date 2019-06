Degoteig d'aficionats en el primer dia de la campanya d'abonaments

Els dos últims d'anys, cap als volts d'aquestes dates, les cues a Montilivi s'havien convertit en una agradable rutina. La presència del Girona a la Primera Divisió havia disparat l'interès per l'equip entre els aficionats, que corrien a abonar-se. Una història ben diferent a la que es viurà aquest estiu. Ahir va començar oficialment la campanya d'abonaments per a la temporada 19/20 i ben pocs van ser els seguidors que van acostar-se a l'estadi. També és cert, això sí, que no només el descens de categoria ha frenat l'allau de gent; ara, tots els tràmits es fan ja de manera digital i el càrrec bancari de la quota del carnet també es cobra a través de la domiciliació bancària. Aquest any, comptar amb aquesta condició és un requisit imprescindible per renovar l'abonament.

Ara caldrà veure quina és la resposta de l'afició durant el proper mes i si el nombre d'abonats s'acosta als 9.500 d'aquesta última temporada. El club va anunciar el divendres els preus, les condicions i els avantatges del nou carnet. En destaca el descompte respecte al del curs vinent (20/21) si es puja.