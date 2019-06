Lozano és citat amb Hondures per a la Copa d'Or

El davanter del Girona Anthony Choco Lozano és un dels 23 futbolistes que formen part de la llista definitiva de la selecció d'Hondures per disputar la propera edició de la Copa d'Or. El torneig, que arriba a la seva quinzena edició, està organitzat per la Concacaf i es disputarà en ciutats dels Estats Units, Costa Rica i Jamaica. L'equip d'Hondures, enquadrat al grup C, tindrà com a rivals les seleccions del Salvador, Jamaica i Curazao. Només ha guanyat un cop aquest torneig, l'any 1981, en què en va ser l'amfitrió. Lozano ha superat una lesió que li va impedir jugar els últims amistosos amb la seva selecció, on sol ser un dels habituals.