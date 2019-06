Las Palmas i Tenerife volen fitxar l'exgironí Cristian Herrera

La temporada de l'exdavanter del Girona Cristian Herrera amb el Lugo no ha passat desapercebuda. El davanter canari ha marcat 10 gols i ha estat un dels millors jugadors del conjunt gallec, que es va salvar a la penúltima jornada del descens. D'una banda, el Las Palmas ja hi ha contactat per recuperar-lo -es va formar al seu planter- i donar-li una oportunitat al primer equip. De l'altra, el director esportiu del Tenerife, Víctor Moreno, va ser qui el va fitxar pel Lugo el 2017 i també s'hi hauria interessat. El Lugo en demana un milió d'euros.