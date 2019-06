Unzué: un any (i dos d'opcionals) a Girona

La incertesa sobre qui havia de ser l'encarregat de dirigir el nou Girona 2019-20 ha durat poc més de tres setmanes. No hi ha hagut tants candidats ni tants temptejos com l'estiu passat, sinó que d'una setmana cap aquí que el director esportiu blanc-i-vermell, Quique Cárcel, ja tenia clar qui havia de ser l'home. Juan Carlos Unzué és l'escollit per entrenar el Girona en el retorn a Segona A. L'entitat de Montilivi encarrega al tècnic navarrès, de 52 anys, el repte d'intentar tornar a la màxima categoria després de dues temporades entre els millors. Un objectiu d'allò més complicat però que, per pressupost i projecte, és al que ha d'aspirar el Girona. Després d'uns quants dies negociant, finalment ahir a quarts de deu de la nit hi va haver fumata blanca i l'acord es va poder fer oficial. Unzué signa un contracte per a una temporada amb dues més d'opcionals segons objectius. Serà presentat aquest migdia (12.00) a l'estadi.

El tècnic navarrès aterra a Montilivi amb la missió de fer oblidar el desastre d'aquesta temporada i fer tornar el somriure a l'afició. A diferència del curs passat, en què Eusebio tenia el llistó molt alt després de l'era Machín, Unzué enguany partirà de zero i a més comptarà amb un pressupost d'allò més alt per dissenyar una plantilla de garanties. Tanmateix, això no és cap garantia de res i fins i tot pot arribar a ser contraproduent pel que fa a la pressió.

Tot un repte, doncs, per a un tècnic que fins ara com a primer entrenador havia dirigit el Celta a Primera (2017-18) i el Numància (2010-11) a Segona A. Això sí, d'experiència i vivències a les banquetes en té i moltes. Sobretot al FC Barcelona, on va entrar el 2003 per fer d'entrenador de porters de Frank Rijkaard, s'hi va mantenir amb Pep Guardiola i va tornar-hi el 2015 per ser el segon de Luis Enrique Martínez. Amb l'asturià també van treballar plegats al Celta. El cos tècnic d'Unzué el formaran el fins ara entrenador del Peralada, Narcís Pèlach, Chicho, i Juan Carlos Moreno, membre de l'àrea esportiva i tècnic del filial del Numància quan Unzué era el tècnic del primer equip sorià (2010-11). També hi haurà el preparador de porters Omar Harrak, que continuarà al club, i el preparador físic de la casa Iñaki Codinach, que havia fet aquesta funció al juvenil.

Conscient que hi ha molta feina per fer, Quique Cárcel no volia demorar gaire més l'elecció del nou entrenador. Unzué ja va ser un dels candidats a dirigir el Girona el curs passat però finalment Cárcel es va decantar per Eusebio. Enguany, però, ha estat l'escollit i ben aviat. Sí que s'ha parlat amb d'altres entrenadors però Cárcel ha tingut clar que l'home era Unzué. Pel camí s'han quedat Francisco Rodríguez i els altres aspirants a la banqueta. Unzué ha guanyat la partida amb un perfil que ha convençut tant Cárcel com la propietat. En aquest sentit, un dels propietaris del Girona, Pere Guardiola, va exposar ara fa unes setmanes que se cercava un perfil que recuperés el nivell d'intensitat, pressió i profit de les accions d'estratègia que es tenia amb Machín però sense perdre l'estil de joc de toc i ofensiu que Eusebio ha intentat inculcar.

A més a més, Guardiola va deixar anar una frase molt reveladora. «No passarem del blanc al negre de cop». Unzué encaixa en aquesta descripció perquè, malgrat que al seu llibre d'estil la pilota hi té un paper rellevant fruit de tots els anys que s'ha passat a can Barça, sí que té una aposta més agressiva sense pilota i és un obsessionat de les jugades a pilota aturada. Amb un perfil futbolístic entremig de Machín i Eusebio, caldrà veure quina és l'aposta tàctica amb què arriba Unzué a Montilivi i quin sistema planteja. Els canvis constants d'esquema que ha fet enguany Eusebio han marejat uns jugadors avesats al 5-3-2 de Machín.

Resident a Barcelona, Unzué s'ha deixat veure molt sovint aquesta temporada a Montilivi. El seu fill Aitor era un dels analistes tècnics d'Eusebio. Avui al migdia, en la seva presentació, començarà a desgranar com serà el nou Girona.