El Girona jugarà a Montjuïc un amistós de pretemporada amb el Bournemouth

De mica en mica van sortint a la llum els detalls de la pretemporada del Girona. Començarà el dilluns 8 de juliol i, de moment, ja hi ha confirmats un parell d'amistosos de preparació dels «sis o vuit» que va predir Juan Carlos Unzué el dia de la seva presentació. Aquest passat cap de setmana va trascendir que l'equip blanc-i-vermell s'enfrontarà al Derby County. Ahir es va conèixer un altre rival. Concretament, el primer de l'estiu. El nou projecte s'estrenarà el 20 de juliol, un dissabte, a partir de les 8 del vespre. Ho farà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona i es veurà les cares amb l'AFC Bournemouth, de la Premier League, conjunt dirigit per Eddie Howe, que farà una estada a Catalunya. En els propers dies es posarà en marxa el dispositiu de venda d'entrades.

Només un dia més tard, el Girona posarà rumb cap a Anglaterra. Allà hi farà la ja tradicional estada a la ciutat esportiva del Manchester City, repetint l'experiència per quart any consecutiu. S'hi estarà una setmana, del 22 al 28 de juliol. Està previst que hi jugui un mínim de dos partits. De moment ja n'hi ha un de confirmat. El dia 25 s'enfrontarà al Derby County al Pride Park Stadium, dirigit aquesta temporada per l'exfutbolista Frank Lampard quedant-se a només un pas de celebrar l'ascens a la Premier en perdre contra l'Aston Villa a la final. Properament es coneixeran la resta de rivals de l'estiu; entre ells, el de Trofeu Costa Brava a Montilivi.