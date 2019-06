«Volia tornar, a Girona sé que seré feliç»

Amb la seva família a primera fila, inclosa la filla, Valentina, nascuda fa encara no quatre mesos, Pablo Maffeo va encetar ahir la seva nova etapa al Girona deixant clar que tornar a Montilivi els feia a tots, tant en ell com a la seva família, especialment feliç. «Tenia clar que volia jugar a Girona fos a Primera o a Segona», va dir Maffeo que torna a Catalunya després d'un any molt complicat a Alemanya. «Estic molt feliç i content d'haver tornat a Girona, quan em va trucar en Quique (Cárcel) de seguida vaig tenir clar que volia venir al dos-cents per cent; el descens és una llàstima però això no em va fer dubtar», va explicar Maffeo que va escoltar molts elogis tant per part de Delfí Geli i Quique Cárcel: «el retorn d'en Pablo (Maffeo), demostra la línia que volem seguir aquesta temporada prioritzant jugadors que estiguin el màxim de compromesos amb el club».

Ara fa poc més d'un any, i després de dues temporades cedit pel Manchester City al Girona, el lateral d'Esplugues de Llobregat marxava traspassat a l'Stuttgart a canvi de 10 milions. El pas per la Bundesliga no li ha provat gens bé a un Maffeo que ha jugat molt poc, només vuit partits , i fins i tot va acabar apartat del dia a dia de l'equip. Des del mes de novembre, un 2-0 al camp el Bayern Leverkusen, Pablo Maffeo no ha tornat a jugar amb l'Stuttgart que ara, tretze mesos després de pagar-ne 10 milions d'euros, el cedeix al Girona que tindrà una opció per comprar els drets del jugador si l'equip acaba pujant a Primera Divisió. «Ara mateix l'objectiu de l'ascens està molt lluny, i no és gens fàcil d'aconseguir, per tant, hem de pensar que és una cessió per un any i a final de temporada ja veurem què passa», va explicar ahir Quique Cárcel.

«És clar que futbolísticament ha estat una temporada molt difícil per a mi a Alemanya, però ni vull mirar enrere ni recriminar res a ningú perquè, d'altra banda, també ha estat un any on he estat molt feliç en l'àmbit personal perquè he estat pare i crec que tot el que he viscut a Alemanya m'haurà anat bé per madurar», va dir Maffeo que farà 22 anys d'aquí a poques setmanes.

En la seva anterior etapa al club, Pablo Maffeo va ser un dels protagonistes de l'ascens del Girona a Primera Divisió el 2017. A més a més, només una temporada abans (2015-16), el barceloní ja s'havia quedat a les portes de pujar a la promoció contra l'Osasuna; i, després, també va rendir a un notable nivell en l'any del debut del Girona a Primera (34 partits) amb un marcatge a l'home a Leo Messi en el partit de Montilivi que va fer la volta al món. Ara, tot i que encara és molt jove, Maffeo tornarà més experimentat i serà una de les apostes fortes del club tot i que ell té clar que «no soc més que ningú, aquí tots som iguals i jo intentaré ajudar en tot el que pugui tan dins com fora del camp».

El lateral és conscient que el club vol i ha de lluitar per l'ascens, però d'entrada ja demana que aquest objectiu no acabi resultant una pressió excessiva per al grup. «No ens podem tornar bojos, perquè la temporada a Segona és molt llarga i complicada i, primer de tot, el més important és treballar per ser un bon equip», va dir Maffeo abans d'insistir en que «ens tocarà partir-nos la cara en el camp en cada partit; no guanyarem els partits per ser un dels favorits a l'ascens».