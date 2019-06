Els casos de Timor, Lejeune, Mojica, Muniesa, Aleix Garcia i Douglas

Les operacions de Pablo Maffeo, Jonás Ramalho, Miguel Ángel Cifuentes i Fran Sandaza no són les úniques en què Quique Cárcel va optar per portar futbolistes que ja havien vestit, amb èxit, la samarreta del Girona. Sota el seu mandat, hi ha sis jugadors més que han continuat a Montilivi després d'obtenir resultats satisfactoris a escala individual. Tots ells van deixar una bona empremta en la seva primera etapa, i no van dubtar a repetir. Aquests són David Timor, Florian Lejeune, Johan Mojica, Aleix Garcia, Douglas Luiz i Marc Muniesa. Els casos, però, són lleugerament diferents dels quatre primers. Els repassem de manera detallada:



david timor



Futbolista del Girona els cursos 2013-14 i 2017-18

Nascut a Carcaixent, va arribar cedit de l'Osasuna l'estiu del 2013, amb Sergi Raset com a secretari tècnic. Jugaria 39 partits i marcaria 8 gols. Amb l'ascens a Primera, però, Quique Cárcel va fer ús del sentiment que s'havia produït entre el futbolista i el club per recuperar-lo un cop desvinculat del Leganés.



florian lejeune



Futbolista del Girona els cursos 2014-15 i 2015-16

El central francès va arribar lliure, i va ser un dels primers fitxatges de l'era Cárcel. El seu rendiment va ser tan extraordinari que a final de temporada, el Girona -beneficiat pels primers acords amb el Manchester City- obtindria el vistiplau del club anglès per retenir-lo un estiu més. Com? El City el va comprar, el va deixar a préstec i al cap d'un any el va vendre a l'Eibar.



johan mojica



Futbolista del Girona des del mercat d'hivern del curs 2016-17

Encara al Girona, Johan Mojica va aterrar a la banda esquerra de Montilivi en el tram final del curs de l'ascens. I Cárcel va aconseguir allargar la seva cessió per a la inoblidable estrena entre els més grans. Amb la permanència, va pagar 5 milions d'euros al Rayo Vallecano, convertint Mojica en el futbolista més car de la història blanc-i-vermella; però una lesió als creuats li ha impedit convertir-lo en un fitxatge rendible.



aleix garcia



Futbolista del Girona els cursos 2017-18 i 2018-19

El migcampista català ha format part del Girona durant les dues temporades en què els gironins han sigut equip de la Primera Divisió. La relació entre el Girona i el Manchester City ha fet possible que el jugador, molt més utilitzat amb Eusebio que amb Pablo Machín, vestís els colors blanc-i-vermells.



douglas luiz



Futbolista del Girona els cursos 2017-18 i 2018-19

Gairebé el mateix cas que Aleix Garcia. El Manchester City, fa dos estius, va pagar uns 12 milions d'euros al Vasco de Gama pels serveis d'un brasiler que va cridar l'atenció dels seus observadors. Aquell brasiler era Douglas Luiz, que amb Machín també va tenir un pas força discret. Denegat el permís de treball a Anglaterra després de convèncer Guardiola, Cárcel el va recuperar l'últim dia de mercat, just el dia en què va marxar Timor a Las Palmas.



marc muniesa



Futbolista del Girona des del curs 2017-18

El lloretenc va arribar al club després que Quique Cárcel acordés una cessió amb opció de compra si el Girona aconseguia la permanència a Primera. Com que tot va anar bé, el Girona va pagar uns 3,5 milions a l'Stoke City.