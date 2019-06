Juan Carlos, l'escollit per cobrir el buit que deixa Iraizoz

Cada 20 de gener, Juan Carlos Martín bufa les espelmes. És el dia del seu aniversari. Ja n'ha celebrat 31, encara que difícilment oblidarà el del 2018, ara fa un any i mig. Les xarxes socials van fer córrer com la pólvora un vídeo d'una jugada seva. No era cap aturada. Aquell dia hi havia partit. El seu particular regal, a part de la victòria, va ser el gol que va fer des de més de 60 metres. Ell, que fa de porter. El Lugo va guanyar l'Sporting a l'Anxo Carro (3-1) i ho va fer en una tarda en què Juan Carlos va batre Mariño des del seu propi camp, amb una fuetada tan premeditada com espectacular. Una dada, aquest gol, que no amaga la seva ja dilatada trajectòria a la Segona Divisió A. Una categoria que ha tastat amb uns quants ­equips. Se li haurà de sumar a partir d'ara el Girona.

El club de Montilivi va fer oficial ahir el seu fitxatge. És la tercera incorporació pel nou projecte que liderarà Juan Carlos Unzué des de la banqueta. La primera, un Jairo Izquierdo que tindrà fitxa del primer equip després de jugar cedit aquest any al Cadis. La segona, la d'un Pablo Maffeo que viurà una nova etapa al Girona tot intentant deixar enrere un curs per oblidar l'Stuttgart alemany, que el cedeix amb una opció de compra d'uns cinc milions sempre i quan s'aconsegueixi l'ascens.

Juan Carlos Martín és el tercer en discòrdia. Una altra peça d'una plantilla que encara ha de viure un munt de canvis des d'avui fins que es tanqui el mercat d'estiu el darrer dia d'agost. La direcció esportiva que lidera Quique Cárcel fa temps que treballa. Consumat el descens, l'objectiu no és pas cap altre que el de construir un vestidor el més competitiu possible per lluitar així per estar amunt a la classificació i intentar tornar a l'elit ben aviat. Cárcel va explicar la setmana passada que té la missió de «mantenir el bloc» i donar-li «continuïtat», tot recordant, això sí, que s'espera un «estiu llarg» i que encara han de «passar moltes coses». Una d'elles són les sortides. Va dir adeu ja fa dies Gorka Iraizoz. El primer fitxatge de Primera tancava així una etapa de dos anys en què gairebé sempre ha estat a l'ombra de Yassine Bounou. Sense el navarrès, la porteria quedava coixa i més que ho quedarà si el marroquí decideix acceptar alguna de les ofertes que té al damunt de la taula.

Per reforçar aquesta posició, des de Montilivi s'ha decidit apostar per Juan Carlos Martín. Arriba lliure després de jugar els dos últims anys al Lugo. Signa per dues temporades, fins el 30 de juny del 2021, i no serà presentat fins que la plantilla comenci els entrenaments de pretemporada, a partir del 8 de juliol. Als seus 31 anys supera els 200 partits com a professional. Té experiència a Primera, categoria que ha tastat amb el Còrdova i també el Rayo Vallecano, encara que en totes dues experiències el final va ser idèntic i fatídic: el descens. A Segona és tot un veterà. La coneix a les mil meravelles. Hi suma un total de 139 aparicions i les ha col·leccionat defensant els colors del Rayo, Hèrcules, Còrdova, Elx i també Lugo. Tot i baixar tres vegades i fer-ho de manera consecutiva, també ha celebrat un parell d'ascensos a Primera Divisió. Precisament l'objectiu que perseguirà ara a Montilivi, encara que primer intentarà convèncer el cos tècnic que ell és l'escollit per ser el titular. Caldrà veure amb qui competeix, perquè no és gens segur que Bounou decideixi quedar-se.