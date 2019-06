El Ponferradina torna a Segona A tres anys després

El Ponferradina ha aconseguit aquest vespre l'ascens a Segona Divisió A tres temporades després de baixar-ne. El conjunt del Bierzo ha superat l'Hèrcules per 1-0 en el partit de tornada i no ha patit per un ascens que amb l'1-3 de l'anada al Rico Pérez estava d'allò més encarrilat. L'autor del gol de la victòria ha estat l'olotí Òscar Sielva. Demà a la tarda (18:00), Atlètic Balears (amb els gironins Rovirola i Nuha Marong) i Mirandés es jugaran el darrer bitllet cap a la categoria de plata amb un avantatge prou important de 2-0 pels burgalesos.