El Girona incorpora Diamanka

De mica en mica el Girona va perfilant tots els detalls de la temporada que és a punt de començar. Així, dilluns i dimarts de la setmana entrant hi haurà les revisions mèdiques pertinents prèvies al començament dels entrenaments, que seran dimecres. Això farà que per primera vegada Jairo Izquierdo, Juan Carlos Martín i Marc Gual, a més a més de Pablo Maffeo, treballin al costat dels seus companys a les ordres d'Iñaki Codinach, nou preparador físic del club. No seran les úniques cares noves, perquè ahir el club va afegir una nova peça a la plantilla amb l'anunci del fitxatge de Pape Maly Diamanka. El migcampista senegalès, de 29 anys, arriba a Montilivi lliure després d'haver acabat contracte amb el Numància i signa per tres temporades (fins el juny del 2022). Diamanka ha estat un dels millors migcampistes de Segona A aquesta temporada amb la samarreta del Numància exhibint una capacitat d'arribada excepcional que li ha permès marcar 9 gols. De clara vocació ofensiva, Diamanka ha anat corregint els últims anys les mancances defensives.

L'arribada del senegalès respon a l'allau de baixes que ha patit l'equip al mig del camp, on arran de les sortides de Pere Pons, Aleix Garcia i Douglas Luiz, Àlex Granell s'havia quedat -tampoc té la continuïtat garantida- com l'únic supervivent del curs passat. Format al planter del Rayo Vallecano, que el va captar amb 20 anys de l'US Goree senegalès, Diamanka acumula 136 partits a Segona A. També 7 a Primera, amb el Rayo el curs 2011-12. Després de debutar a la màxima categoria amb el Rayo va ser cedit al Valerenga noruec (12-13) abans de desvincular-se definitivament del club madrileny i provar sort a Segona B al Sestao. A Las Llanas -compartint vestidor amb l'exgironí Jito- va signar un any excel·lent en què es va quedar a les portes de l'ascens. Durant aquesta època li va arribar la trucada de la selecció sub-23 del Senegal, amb qui va disputar-hi un partit a la Copa de les Nacions de la categoria. El seu bon paper a Sestao va cridar l'atenció del Leganés que el va recuperar per Segona A (14-15). A partir d'aquí, Diamanka ha alternat actuacions destacades amb d'altres de més irregulars sense acabar-se de consolidar com a titular ni a Leganés, ni Saragossa (15-16), ni Almeria (16-17). Fins que va aterrar a Sòria ara fa dos estius. A Los Pajaritos ha recuperat la seva millor versió i ja al final del curs 17-18 en què va disputar la final del play-off per pujar a Primera com, sobretot, el curs passat, ha tingut un paper destacat. En aquest darrer exercici ha estat el màxim golejador de l'equip amb 9 gols per davant de tots els davanters.



L'Oviedo el tenia lligat

El seu bon paper la temporada passada va fer que Diamanka frenés els intents de renovació del Numància per trobar un equip de Primera o amb aspiracions de pujar-hi. Tot semblava encaminat que el senegalès signaria per l'Oviedo amb qui ja havia arribat a un acord total, però la irrupció del Girona a darrera hora amb una oferta econòmica superior a la del conjunt asturià ha fet canviar de parer el jugador. D'aquesta manera, el Girona guanya la partida a l'Oviedo i a una llarga llista d'equips de Segona A que s'hi havien interessat i s'endú un dels millors jugadors de la categoria del curs passat. Ara serà feina d'Unzué saber-li treure el màxim rendiment.