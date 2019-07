El Girona ja té data i hora per jugar contra l'Sporting

La Lliga ha fet oficials aquest migdia els horaris de les tres primeres jornades de Segona Divisió A. D'aquesta manera, el Girona ha conegut que s'estrenarà en la primera jornada contra l'Sporting de Gijón a Montilivi diumenge dia 18 d'agost a les nou del vespre (21:00). Menys habituals són les hores de la segona i tercera jornada en què el conjunt de Juan Carlos Unzué visitarà Albacete i rebrà el Màlaga. La visita al Carlos Belmonte ha quedat fixada pel divendres 23 a les 10 de la nit (22:00) mentre que el duel contra el Màlaga a Montilivi serà el dilluns 2 de setembre (21:00).

Mentrestant, el Girona continua preparant-se per la competició oficial i aquest matí -a la tarda hi tornarà- ha tornat a entrenar-se a La Vinya. Els homes de Juan Carlos Unzué s'estrenaran aquesta pretemporada dissabte a Barcelona en el primer amistós contra el Bournemouth (20:00). L'endemà serà el dia en què els jugadors gironins partiran cap a Manchester per realitzar una estada d'una setmana.