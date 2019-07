El nou Girona d'Unzué s'estrena amb victòria

Diuen que començar bé sempre és important. Ja sigui a la Lliga, per descomptat, com en el primer amistós de pretemporada, com així ho ha fet el Girona aquest vespre a Riudarenes contra l'Al-Arabi. El conjunt de Juan Carlos Unzué s'ha estrenat amb una victòria 2-1 davant els asiàtics que, s'han avançat al marcador. Els gols de Borja García i Marc Gual, tots a la primera part, han capgirat el resultat i han acabat donant la victòria als gironins.

Ha estat un primer test del qual se'n poden treure poques conclusions. Amb ben pocs entrenaments a les cames, Unzué ha ensenyat pinzellades del que serà el seu Girona. El tècnic navarrès ha apostat per un 4-3-3 clar, fent passar a millor vida el clàssic sistema de Machín (5-3-2). Marc Gual ha estat un dels protagonistes del partit, donant l'assistència del primer gol i fent el segon. També ha ofert bons detalls per la banda esquerra, Jairo Izquierdo. A la represa, malgrat les bones ocasions d'Alcalá, Andzouana i Pachón, el marcador ja no s'ha mogut.

GIRONA: Suárez, Villa, Iago López, Muniesa, Juanpe, Montes, Paik, Borja García, Gual, Soni i Jairo. A la segona part han jugat Morilla, Villa, Planas, Resta, Alcalá, Granell, Diamanka (m.74, Cherta), Valery, Boselli, Pachón i Andzouana.

AL ARABI: Gomis, Bilal, Yagub, Yahia, Ali, Hassan, Anad, Abdulrazak, Kamal, Khalfan, Lassoga. A la segona part han jugat Abonaela, Salem, Ibrahim, Harboni, Jabir, Saad, Essam i Gunnarson.

Gols: 0-1, m.16, Lassoga; 1-1, m.25, Borja García; 2-1, m.43, Marc Gual.

Àrbitre: Romero Freixas.