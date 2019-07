Seydou Doumbia és l'únic que no veu el partit a Riudarenes

L'estrena del Girona aquesta pretemporada va permetre Juan Carlos Unzué fer força proves i veure en acció uns quants dels nous fitxatges, així com diversos jugadors que el curs passat van actuar al Peralada. Així, al primer onze del Girona 2019-20 hi havia Juanpe, Muniesa i Borja García acompanyats de Suárez, Villa, Iago López, Montes, Soni i Paik del Peralada i els nous fitxatges Marc Gual i Jairo Izquierdo. A la represa es va poder veure Diamanka, com a única cara nova. Al senegalès el van acompanyar Alcalá, Planas, Granell i Valery i els joves Morilla, Resta, Villa -l'únic que va repetir- Bosell, Pachón i Andzouana. El porter Juan Carlos, a la banqueta, es va quedar sense jugar i probablement dissabte debutarà contra el Bournemouth. Els que tampoc van tenir minuts ahir van ser Pedro Porro, Pablo Maffeo, Johan Mojica, Aday Benítez, el Choco Lozano, Sebas Coris ni Seydou Doumbia. Tots, llevat del davanter ivorià van ser a la zona esportiva de Riudarenes veient el partit en directe. El Girona continua buscant una sortida a Doumbia, amb dos anys més de contracte. També van ser a Riudarenes, Delfí Geli, l'àrea esportiva al complet encapçalada per Quique Cárcel i un dels propietaris del club, Pere Guardiola.