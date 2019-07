El Girona afina la recerca d'un migcampista de perfil defensiu

La taula del director esportiu del Girona, Quique Cárcel, és plena de carpetes i dossiers. «Serà un estiu llarg», va advertir a principis de juny en el moment de passar revista a la passada temporada i assumir les responsabilitats del descens. De moment, els fets li estan donant la raó i a la plantilla del Girona, començada ja l'estada a la ciutat esportiva del Manchester City, encara hi ha molta feina per fer. L'objectiu principal continua sent aconseguir convèncer Cristhian Stuani perquè es quedi al Girona a Segona Divisió A i es faci el sord amb les ofertes que li puguin arribar. No és ni de bon tros l'únic front obert que té Cárcel, que també està pendent del retorn de Yassine Bounou de les seves vacances per encarar el seu futur.

Pel que fa a matèria de fitxatges, el ritme de cares noves és prou bo i l'afició s'està engrescant, sobretot amb l'arribada del darrer, el madrileny Samu Sáiz. El futbolista fitxat del Leeds és de perfil clarament ofensiu i Cárcel va revelar que és totalment compatible amb Borja García. En aquest sentit, el màxim responsable esportiu ja va assegurar també fa unes setmanes que feien falta més incorporacions al mig del camp. Pape Maly Diamanka, un altre jugador més ofensiu que no pas defensiu, s'ha afegit a Àlex Granell en una nòmina de migcampistes, de moment, d'allò més escassa. Caldrà veure quines intencions té Juan Carlos Unzué, però, tant si el navarrès es decanta per jugar amb un 4-3-3 com un 5-3-2, el Girona necessitarà jugadors de perfil més conservador al mig del camp. O el que és el mateix, un pivot defensiu. Un o un parell si cal. I és que malgrat que Àlex Granell hagi actuat força cops en aquesta posició, sovint ho ha fet acompanyat d'un altre jugador de caire menys ofensiu com Pere Pons, Douglas Luiz o David Timor.

A banda d'alguna altra posició que pugui retocar l'àrea esportiva, el perfil del clàssic 4 és ara mateix la prioritat. Un migcentre posicional, amb bona planta, més aviat destructor i que escombri tot el que sobrepassi a Diamanka, Granell, Borja García o el jove Jofre Cherta. Cal tenir en compte que, a més a més, un dels jugadors que podia ocupar aquesta posició era Èric Montes. El manresà, amb contracte fins al 2020, no va ser inclòs a la llista per fer l'estada a Manchester perquè no entra als plans i està ultimant la seva sortida al Nàstic de Tarragona. Sense Montes, doncs, el Girona no disposa de cap migcentre defensiu específic i aquesta és una de les posicions amb què treballa Cárcel de manera prioritària. Una peça que es perfila que ha d'aportar l'equilibri i ser clau per a l'engranatge del Girona 2019-20. Per tot plegat, Cárcel vol encertar bé l'objectiu. Caldrà veure ara si les negociacions per dur un migcentre o algun altre jugador arriben a bon port els propers dies i durant l'estada que l'equip fa a Manchester Unzué rep algun regal en forma d'incorporació.