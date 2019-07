Els joves i preparats (o no) futbolistes del Manchester City

Pablo Maffeo, que aquest estiu ha tornat al club despres de la seva frustrada experiència a l'Stuttgart, Rubén Sobrino, Angeliño, Kayode, Douglas Luiz, Aleix Garcia, Patrick Roberts... Amb més o menys fortuna, la llista de fubolistes que, en forma de cessió, han enfilat el camí de Manchester a Girona en les últimes quatre temporades és prou llarga per pensar que, tot i el descens, aquesta via d'entrada a la plantilla gironina no s'estroncarà. De moment, l'esmentat retorn de Pablo Maffeo i les arribades de Juan Carlos, Jairo, Diamanka, Marc Gual i Samu Sáiz són les sis cares noves amb què compta Juan Carlos Unzué. I, mentre el Girona treballa a Manchester, el primer equip del City feia una golejada ahir contra el Kitchee de Hong Kong en el marc de la seva gira asiàtica (1-6). Un partit en el qual Pep Guardiola va comptar, sobre el camp o la banqueta, amb un nombrós grup de joves que, difícilment, acabaran fent-se lloc i jugant minuts a la Premier League i a la Lliga de Campions quan el futbol d'estiu deixi lloc a la competició real.

Noms com el del davanter alemany Lukas Nmecha, el xilè Ian Poveda, els espanyols Nabil Zoubdi i Iker Pozo, autors d'un gol cadascú ahir contra el Kitchee, són susceptibles de sortir cedits, igual que el català Adrià Bernabé, o, més complicat, el defensa anglès de només 17 anys Taylor Harwood-Bellis i el compatriota i porter Daniel Grimshaw en el cas que Bounou acabés sortint i Quique Cárcel no tingués lligada una alternativa amb més experiència per competir amb Juan Carlos. Aixó sí, de tots ells, només l'esmentat Grimshaw o Lukas Nmecha tenen vint anys o més i, deixant de banda aquest últim, que ha jugat cedit al Preston North End, la majoria no tenen cap mena d'experiència al futbol professional per pensar que tindrien una fàcil, i ràpida, adaptació en una categoria com la Segona Divisió espanyola.



Els dos gols de Nmecha al Girona

El juliol del 2016, just ara fa tres anys, el Girona vivia la seva pretemporada a les instal·lacions del Manchester. Llavors, els gironins encara eren un equip de Segona Divisió acostumats a entrenar-se a l'antic camp annex de Montilivi i tant Pablo Machín com els jugadors anaven mirant embadalits tot el que es trobaven a la City Football Academy. Precisament, un d'aquests camps d'entrenament va ser l'escenari del primer amistós dels gironins d'aquella temporada. Va ser contra el filial del City, l'EDS Manchester, que amb un equip molt jove, on entre d'altres hi destacaven l'ara madridista Brahim Díaz, va guanyar per 3-2. Aquell dia, Lukas Nmecha, que llavors tenia només 17 anys, va fer dos dels gols dels anglesos.

Ara, tres pretemporades més tard, Lukas Nmecha és el futbolista més fet dels joves del City. Aquesta temporada ha jugat cedit al Preston North End de la Championship (segona anglesa), en la qual ha marcat 3 gols, i també ha vist porta en aquesta pretemporada del City. Una altra cosa serà que Quique Cárcel vulgui portar un altre davanter disposant, encara, de Cristhian Stuani, havent fitxat Marc Gual i comptant amb el Choco Lozano, els joves Kevin Soni i Àlex Pachín; a banda de no haver resolt el cas Doumbia.

El xilè Ian Poveda i l'espanyol Nabil Zoubdi també són jugadors de perfi ofensiu, més adaptables a jugar en diferents posicions que Nmecha, mentre que Iker Pozo i Adrià Bernabé són migcampistes. Això sí, en aquests casos, igual que el del defensa Taylor Harwood-Bellis, són jugadors dos o tres anys més joves que Nmecha. És clar que fa quatre temporades, estant llavors també a Segona Divisió, el Girona la va encertar portant un jove Pablo Maffeo que en aquell moment també tenia només 18 anys.



Precedents de la via Manchester

L'estiu del 2015 va marcar l'inici de la relació esportiva entre el Girona i el Manchester City amb els anglesos invertint per ajudar el club de Montilivi a mantenir el que llavors era un dels seus jugadors amb més mercat, el central Florian Lejeune, i a reforçar la seva davantera amb Rubén Sobrino. En el cas del francès, el Manchester City el va comprar al Girona, a canvi d'uns 350.000 euros, per mantenir-lo cedit un any més a Montilivi; mentre que el davanter format al Madrid el van fitxar de la Ponferradina per posar-lo a les ordres d'un Machín que mai el va poder acabar de gaudir plenament per culpa de les lesions. En aquella mateixa temporada, la de l'ascens frustrat en el play-off contra l'Osasuna, el Manchester City va cedir dos jugadors més al Girona. Dos joves amb un rendiment molt diferent l'un de l'altre: Pablo Maffeo i Chidiebere Nwakali, un nigerià que no arribaria mai a debutar amb Pablo Machín (actualment jugant al Kalmar suec).

La temporada següent, Pablo Marí, fitxat del Nàstic, va repetir el model de Rubén Sobrino però rendint menys que el davanter, mentre que Angeliño, que aquesta temporada formarà part de la primera plantilla del Manchester City, no va entrar amb gens bon peu al vestidor i, com Nwakali, no arribaria a debutar abans de marxar de manera prematura. El salt del Girona a Primera Divisió semblava que convertiria Montilivi en el lloc ideal perquè les joves estrelles del City agafessin el punt de maduresa necessari per tornar a l'Etihad Stadium. I, de moment, encara que Aleix Garcia està fent la pretemporada a les ordres de Pep Guardiola, no sembla que la teoria s'hagi de convertir aviat en realitat. Respecte al primer any a Primera Divisió, de Marlos Moreno no cal parlar-ne, Kayode no va demostrar mai ser el golejador que apuntava quan en marcava a cabassos a Àustria i ni Douglas Luiz ni Aleix Garcia convidaran mai a Pablo Machín a cap de les seves festes d'aniversari.

I, finalment, la temporada passada Aleix Garcia i Douglas Luiz van tornar pensant que amb Eusebio els aniria millor que amb Machin. Amb això van tenir raó, tot i que el seu rendiment tampoc va ser suficient per guanyar-se el cor de la parròquia de Montilivi, mentre que de Patrick Roberts, aquest sí amb bastantes veus que el reivindicaven entre l'afició, sempre quedarà el dubte sobre si amb menys lesions i més continuïtat hauria pogut acabar un percentatge més alt de les seves efervescents jugades per les bandes. Aquesta temporada, Roberts jugarà a la Premier League després que el Manchester City l'hagi cedit novament, aquest cop al Norwich City.