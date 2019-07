Stuani i Bounou ja estan a punt

Juan Carlos Unzué encara no tindrà avui la plantilla al complet i, amb tota seguretat, s'haurà d'esperar les darreres hores del mercat d'estiu per saber amb quins jugadors poc comptar definitivament per a tota la temporada. Mentrestant però, el tècnic navarrès avui ja podrà disposar de dos nous efectius. I no pas qualsevols. Aquest matí a la gespa dels camps de La Vinya al PGA Catalunya de Caldes de Malavella hi saltaran Cristhian Stuani i Yassine Bounou. El màxim golejador i el porter titular del Girona durant els dos anys a Primera Divisió s'incorporaran avui als entrenaments després d'haver gaudit de més dies de més dies de vacances que els seus companys perquè van disputar la Copa Amèrica i la Copa Àfrica, respectivament, amb les seves seleccions. Tant Stuani com Bounou van superar satisfactòriament ahir la revisió mèdica pertinent prèvia a l'inici de la pretemporada i avui es posaran per primer cop a les ordres de Juan Carlos Unzué.

Lògicament l'entrada al grup, sobretot de Stuani, serà paulatina, ja que mentre l'uruguaià s'estrena avui, els seus companys ja porten més de quinze dies de tralla forta a les cames i quatre partits amistosos disputats. Per tant, tant Stuani com Bounou, tenen molt pocs, o gairebé cap, de participar dissabte en el Torneig Costa Brava contra el Montpeller a Montilivi (2/4 de 9).

El Girona està pendent de les ofertes que puguin tenir ambdòs jugadors i de si algun equip està disposat a pagar els 7 (Stuani) i 5 (Bounou) milions de clàusula de rescissió que tenen. En aquest sentit, hi ha certa resignació a les oficines del club que el futur dels jugadors no s'aclareixi fins a finals de mes, coincidint amb el tancament del mercat i quan ja s'hagin disputat les dues primeres jornades de Lliga.