«Stuani, tots t'estimem»

El Girona ho havia deixat clar. Cristhian Stuani no parlaria ahir del seu futur. El davanter uruguaià aniria a l'acte, recolliria el premi, agrairia el gest amb un breu parlament i faria gala de la seva amabilitat firmant autògrafs o fent-se fotografies i selfies amb la gent que li demanés. Però, el problema, és que, protocols a banda, són molts aficionats del Girona els que miren el calendari esperant que arribi aviat el dilluns 2 de setembre sense que cap equip hagi pagat la clàusula per emportar-se de Montilivi un jugador que ha estat capaç d'arribar a la vintena de gols en les dues úniques temporades de la història del club a Primera Divisió. I un d'aquests aficionats és Lluís Bosch. El president de la Penya Gironina va acabar els parlaments dirigint-se a Stuani amb un missatge que, sense parlar del futur del davanter, va deixar clar el sentiment de la parròquia blanc-i-vermella: «Cristhian sabem que avui no és dia de preguntes ni per parlar del futur, però tingues clar que aquí tots t'estimem molt».

Abans, en la cafeteria Tàndem del Parc de les Casernes absolutament atapeïda d'aficionats, Cristhian Stuani havia agraït la distinció com a millor jugador del Girona de la temporada passada a criteri dels socis de la Penya Gironina. «Moltes gràcies per aquest premi, però sobretot pel suport que ens vau donar l'equip la temporada passada, estic content d'aquí per celebrar junts aquest reconeixement», va dir Stuani sense comentar res sobres les seves converses amb el club al voltant del futur d'un jugador que seria rebut amb els braços oberts per molts equips de la màxima categoria tant del futbol espanyol com fora. Al seu costat, Delfí Geli, que després d'escoltar amb un somriure com Lluís Bosch recordava els molts partits que la Penya Gironina l'havia animat en camps de Tercera Divisió en la seva etapa de jugador del club, va encoratjar «tothom a continuar animant com heu fet sempre en l'inici d'una nova temporada que serà dura i llarga, però que té un repte il·lusionador com tornar a pujar».

Ja més pausadament, sense tantes mirades sobreu seu, el president del Girona assegurava que el club està perquè «crec que no cal repetir que, des que va arribar, ell a més d'un rendiment màxim ha demostrat un gran compromís perquè ell està bé aquí, es troba molt a gust al club i a Girona».

Ara bé, Geli va admetre també que «en el món del futbol no pots dir mai que un jugador es quedarà segur perquè poden succeir moltes coses, però nosaltres estem intentant que ell es quedi amb la màxima il·lusió possible». I si marxa?, Geli també té la resposta clara a aquesta pregunta: «Coneixeu perfectament en Quique (Cárcel), com treballa constantment per tenir sempre controlats recanvis no només per a Stuani sinó per a tots els jugadors».