Setmana clau per lligar els fitxatges de Gumbau i Gallar

La plantilla del Girona torna avui als entrenaments i inicia així una setmana en què el plat fort, sense cap mena de dubte, és el partit d'aquest diumenge contra l'Sporting a Montilivi. Torna la Lliga i, encara que sigui de nou a Segona, la gent té ganes de futbol. De competició. L'afició està amb l'equip i prova d'això són els 9.501 abonats que han jurat fidelitat al club i que han decidit acompanyar-lo al llarg d'aquesta temporada. Tot i això, les sensacions en acabar el període de preparació no són les esperades. Bona part de culpa en té el 0-2 encaixat l'últim dissabte amb l'Osca a l'estadi. Pel resultat i sobretot també per la imatge. A l'equip se'l va veure poc competitiu, molt menys rodat que el seu rival, sense massa idees i una mica confós pels constants canvis de sistema que provenien de la banqueta. A més, és evident que un any més s'arribarà al tret de sortida de la competició amb la plantilla a mig fer. Ha sigut una constant treballar i jugar durant aquestes setmanes amb joves futbolistes que acabaran al filial, cedits o rescindits. Falten peces i caldrà que la direcció esportiva s'hi posi perquè no es tanqui el mercat d'estiu i els deures estiguin a mig fer. Per a aquesta setmana la intenció és que es tanquin algunes carpetes. A l'espera de resoldre algunes sortides, perquè és evident que hi ha futbolistes que acabaran marxant, ben aviat s'anunciaran nous fitxatges. Una novetat a Montilivi perquè la darrera cara nova va ser la de Samu Sáiz i d'això ja fa gairebé un mes.

D'operacions en marxa n'hi ha unes quantes. Normal, tenint en compte que Unzué espera «quatre o cinc fitxatges» com ha repetit més d'un cop i que hi ha posicions que encara estan força coixes. Sobretot al mig del camp, amb ben pocs efectius. També falta algun central, reforçar la davantera -sobretot si algun atacant acaba fent les maletes- i estar a l'expectativa del que passa a la porteria. En resum: feina i més feina, per la qual cosa Quique Cárcel no té descans. S'espera que aquesta setmana hi hagi novetats. Anuncis. Més d'un, si és possible i per anar bé.

Dos dels fitxatges que estan cada cop més ben encarrilats són els de Gerard Gumbau i Àlex Gallar. Pel primer, l'entesa amb el futbolista és total. El de Campllong té coll avall que ser protagonista i tenir continuïtat al Leganés no serà possible. Si ha de sortir, cosa que ha assumit, venir a Montilivi s'ha convertit en la seva única opció. Té contracte en vigor, per la qual cosa el Girona s'haurà de rascar la butxaca i l'operació es tancarà en una xifra que rondarà el mig milió d'euros. Arribarà per reforçar el mig del camp, encara que el club treballa per trobar un pivot defensiu que pugni per ser titular. A dia d'avui, Unzué no té massa peces per escollir a la zona de mitjos. Àlex Granell i Pape Diamanka podrien fer de pivot, encara que no és el seu lloc específic. També hi ha Borja García i fins i tot Samu Sáiz, però tots dos juguen en posicions més avançades. Gumbau es fitxaria per completar aquesta zona, tot i que és evident que encara caldria lligar alguna peça més.

L'altre nom propi és el d'Àlex Gallar. El vallesà pertany a l'Osca, on ha signat dues bones temporades -63 partits i 12 gols- però el seu desig és el de canviar d'aires. Compta amb una bona proposta del Girona i la sintonia és positiva. L'únic obstacle, a hores d'ara, és el preu de traspàs. Els aragonesos no volen reforçar un rival directe així com així i reclamen els dos milions d'euros que estipula la seva clàusula. Una quantitat que no es vol pagar des de Montilivi. Malgrat això, les converses entre clubs no van per mal camí, per la qual cosa el fitxatge fa tota la pinta que més aviat que no pas tard s'acabarà concretant. L'extrem arrossega unes molèsties físiques que el van deixar sense minuts el passat dissabte en el duel que va enfrontar, curiosament, un i altre equip.



Relleu a la porteria

Una altra operació que està ara mateix en marxa és la de buscar un relleu a Yassine Bounou. El futur del porter es troba més a fora que no pas a dins de Montilivi. S'entrena a les ordres de Juan Carlos Unzué des que es va reincorporar als entrenaments, encara que no ha jugat ni un sol minut aquesta pretemporada. La versió del club és que va tornar de les vacances amb molèsties. El tècnic, això sí, reconeixia el dissabte que existeix «incertesa» pel que fa al futur de Bounou i que «és probable que se'n vagi i vingui un porter al seu lloc». Consumat el descens, ara fa unes setmanes, el mateix futbolista va reconèixer en una entrevista a beIN Sports que la seva sortida era un fet. Això no s'ha produït. Com a mínim a hores d'ara.

El club treballa per trobar-li una sortida i també per aconseguir un relleu de garanties. En aquest sentit, fa pocs dies la Cadena SER treia a la llum un possible intercanvi amb el Llevant entre el mateix Bounou i Oier Olazábal. Aquest diari ha parlat amb fonts properes a aquest últim que han confirmat l'interès. És més, el dissabte a Montilivi hi havia un membre de l'agència que representa el porter basc (Sport Agency 4U). Bounou veuria amb molt bons ulls formar part d'una plantilla de Primera, mentre que Oier no descartaria baixar a Segona tractant-se d'un projecte engrescador i amb opcions de competir amb Juan Carlos per ser titular. Bounou a Segona té una clàusula de cinc milions d'euros. Ni de bon tros el Llevant els pagarà. Però si tot tira endavant, l'acord no només es tancarà amb un simple intercanvi, sinó que el Girona rebria Oier i també una quantitat inferior a la clàusula. El d'Irun, de 29 anys, ve de jugar 47 partits a Primera les dues últimes temporades amb el Llevant. S'ha perdut els dos últims compromisos de pretemporada -contra Mallorca i Elx- a l'espera de concretar el seu futur.