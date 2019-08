Continua el Girona treballant per ampliar la plantilla i entre el munt de carpetes obertes que hi ha es manté l'intent d'incorporar Àlex Gallar. El futbolista vol marxar de l'Osca, que demana els dos milions d'euros. Totes les parts implicades continuen parlant amb bona sintonia però encara no hi ha acord definitiu. El club també pica pedra per mirar d'ampliar el contracte de Cristhian Stuani perquè l'uruguaià es quedi a Montilivi.