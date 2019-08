Cárcel:«Encara han d'arribar unes quantes peces però en cap cas fitxarem per fitxar»

Juntament amb el capità gironí, a la roda de premsa també hi havia present el diretor esportiu del Girona, Quique Cárcel. «Ell (Granell) és qui millor representa el lema Orgull Gironí. Estic molt content de l'esforç que ha relitzat per continuar aquí. Sabia que volia seguir tot i el gran número d'ofertes amb les quals ha comptat», va dir. El màxim responsable de la secretaria tècnica va tenir unes paraules sobre l'acord de renovació amb Granell però també va parlar sobre diversos temes que encara es troben oberts a falta de dues setmanes perquè es tanqui el mercat de fitxatges. Primer de tot va exposar la seva idea sobre la data de tancament d'aquest: «En l'àmbit personal considero que la situació de la finestra del mercat d'estiu és un pèl incòmoda. Que sigui tan llarg fa que puguin succeir coses amb dos o tres jornades disputades», apuntava Cárcel, recordant l'afer amb Portu de l'any passat. No obstant això, va voler valorar d'altres aspectes com ho són les situacions del davanter uruguaià Cristhian Stuani i del porter marroquí, Yassine Bounou, com ara el futur dels jugadors del planter i els que jugaven en qualitat de cedits al Peralada, així com de la possible arribada de futbolistes del Manchester City.



Stuani i Bounou

Ambdós jugadors han sigut peces clau en els esquemes tant de Machin com d'Eusebio i des de les oficines de Montilivi volen que ho tornin a ser amb Juan Carlos Unzué a la banqueta. Però el gran rendiment dels dos en els darrers anys i el descens de categoria han fet que els seus noms apareixin en les apostes com a possibles incoporacions per a d'altres clubs. L'uruguaià, que va firmar dues grans temporades convertint-se en el màxim golejador de la història del Girona al futbol professional, se l'ha relacionat amb diversos clubs. El seu talent i la seva clàusula (set milions d'euros) fan que equips importants s'hi hagin fixat. «Crec que la seva voluntat és la de continuar. Però és un gran professional i és normal que soni per diversos equips. Això ens crea inquietud. No obstant, el més important és que encara és jugador nostre», apuntava Càrcel, que explicava que si arriba una oferta important pel davanter li podria «fer ballar el cap».

El cas del porter és semblant. El seu treball sota pals ha estat notable. I des de fa uns dies s'especula amb un intercanvi amb Oier, fent que el marroquí aterrés a València per jugar amb el Llevant. Malgrat aquests rumors que li permetrien seguir jugant a Primera, Cárcel va voler deixar clar que el porter «té contracte. El veig com a jugador del Girona sempre i quan rebem com passa amb Stuani alguna oferta important per sortir-ne beneficiats. Pot passar qualsevol cosa, això són negocis».

Moviments de mercat

En la roda de premsa prèvia al partit que enfrontava el Girona contra el Monpeller corresponent al Trofeu Costa Brava, Juan Carlos Unzué va deixar entreveure que haurien d'arribar entre quatre i cinc nous fitxatges per reforçar la plantilla. De moment són dos els que han aterrat: el central provinent del Getafe en qualitat de cedit Ignasi Miquel i el migcampista gironí Gerard Gumbau, qui jugava la passada temporada amb el Leganés. Dues incoporacions, però, que s'han de sumar a la marxa del carriler dret, Pedro Porro. La seva sortida significa que el Girona només comptaria amb Pablo Maffeo en aquesta posició, a no ser que Aday també jugui allà. Per tant, el nombre d'arribades podria anar ampliant-se degut als moviments que es produeixin fins el proper 2 de setembre.

Cárcel va fer refèrencia al possibles moviments que puguin produir-se en els propers dies. «Queden moltes peces per arribar», va apuntar el director esportiu. Vol futbolistes compromesos i que intentin «crear competivitat entre els mateixos jugadors. Vull construir una plantilla amb perfils de jugadors diferents per poder sorprendre els nostres rival. Com més diversitat de jugadors tinguem, millor. Crec que la competència entre ells serà molt bona. El que seria ideal és que cap jugador se senti al cent per cent titular». Alguna de les peces que sonaven per intentar reforçar la plantilla gironina eren les del central Èric Garcia i la del micampista Adrián Bernabé. Tots dos tenen divuit anys i juguen a l'equip sub-23 del Manchester City. Entitat que pertany al City Football Group, igual que el Girona. De fet, en els darrers anys el club anglès s'ha involucrat cedint jugadors a Montilivi, cosa que aquest any encara no s'ha produït. «Pot haver-hi alguna situació de mercat amb el City. La clau és que les operacions signifiquin un avantatge per ambdues parts. No volem portar jugadors per portar».



El futur dels més joves

Una altra de les incògnites d'aquesta pretemporada és el futur a curt termini d'aquells futbolistes que provenen del planter (Pau Resta i Jofre Cherta) i dels que jugaven amb el Peralada la temporada passada (Kevin Soni, Yhoan Andzouana, Paik, Maxi Villa o Iago). «Són situacions diferents. Alguns d'ells jugaran al filial de Primera Catalana i tindran dinàmica amb el primer equip», apuntava Cárcel fent referència, en aquest últim cas, a Cherta i Resta. Pel que fa a la resta, la situació és més variada. «En el cas d'Andzouana de moment no li hem fet fitxa del primer equip». Paik depèn, en part, de si hi alguna plaça d'extracomunitari lliure. Una l'ocupa Mojica i l'altra és de Lozano, que podria sortir aviat. A part d'això, ahir es van tancar les cessions de dos futbolistes. Es tracta del central uruguaià Maxi Villa, que vestirà la samarreta de la Ponferradina a Segona i la del lateral gallec Iago López, a la UD Logroñés.