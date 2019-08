El Girona s'estrena amb un empat in extremis

La Lliga ha tornat a Montilivi. El Girona torna a competir i aquesta vegada ho fa amb uns objectius ben marcats: recuperar la Primera Divisió. Però per aconseguir-ho, haurà passar pel peatge. La primera pedra calia posar-la avui en l'estrena contra l'Sporting, encara que als de Juan Carlos Unzué sembla que a la primera part se'ls ha oblidat i amb la segona no n'han tingut prou. Han tret poc suc a l'avantatge de ser un home més, arran de l'expulsió de Damián en una jugada revisada pel VAR. I en conseqüencia, els ha tocat patir. Encaixant un gol al tram final, els blanc-i-vermells han aconseguit un empat in extremis (1-1) que ha materialitzat Borja Garcia, el primer a estrenar-se a Segona. De moment, l'afició haurà que continuar esperant per celebrar una victòria a casa.

La principal absència de l'onze titular ha estat Cristhian Stuani. L'uruguarià ha quedat fora de la convocatòria a causa d'unes molèsties al pubis. Tampoc ho ha fet Muniesa, pendent de resoldre el seu futur amb una oferta del Qatar. Així doncs, el primer onze oficial de la temporada del Girona ha quedat minvat per la baixa del seu killer. La gran esperança que el club espera retenir. L'home de referència ha estat Marc Gual, que ha sortit molt motivat. A la porteria, Juan Carlos s'ha quedat amb titularitat sota els tres pals mentre Bounou s'ho mirava des de la banqueta.

El conjunt blanc-i-vermell ha començat el partit endollat i amb ganes de transmetre la seva il·lusió. Montilivi, que encara pateix el xoc de realitats, ha respost amb una bona entrada. Immediatament, Diamanka ha tingut la primera ocasió amb un cop de cap que ha sortit per damunt del travesser. El davanter ha sabut llegir la centrada de Granell en una falta indirecta sobre Mojica. Jairo s'ha encarregat de protagonitzar la següent amb un cacau des de la frontal, que el porter Mariño ha desviat a còrner amb una aturada de mèrit.

Aprofitant la contra, Djuka ha provocat la primera intervenció de Juan Carlos amb un xut enverinat cap al primer pal, que el porter ha frustrat. El primer avís de l'Sporting. A priori, el Girona semblava que ho havia captat. Marc Gual ha provat sort des de la frontal amb la mala fortuna que la pilota ha tornat a sortir per damunt del travesser. El gol es resistia. A poc a poc, els d'Unzué s'han anat apagant. Quedant-se sense idees i mostrant-se incapaços de generar perill. Davant la poca reacció dels locals, l'Sporting ha anat agafant pistonada. Abans d'arribar al descans, Djuka ha alertat amb una fuetada que sortia llepant el pal dret de la porteira de Juan Carlos.

A la represa, el Girona ha mogut fitxa i Aday ha entrat al terreny de joc substituint Mojica. El canvi i el pas pels vestidors han generat un canvi a l'equip, era un altre. Amb ritme i decidit a lluitar cada pilota. Més murri que ningú, Marc Gual ha insistit davant la porteria de Mariño fins que s'ha quedat sense opcions. Borja García ha tingut la més clara. Montilivi ja celebrava el gol, que el porter ha refusat amb una actuació estelar. Els blanc-i-vermells s'han animat. Després de revisar el VAR, l'àrbitre ha expulsat amb vermella directa Damián deixant l'Sporting amb un home menys. Unzué ha fet sortir a Alcalá i Diamanka per Gumbau i Samu Saiz.

Juan Carlos ha tornat a brillar frustrant una ocasió clara de gol de Djuka, que s'ha quedat sol davant la seva porteria i no ha dubtat en xutar la pilota. L'ensurt ha servit per recordar la superioritat numèrica. Calia aprofitar-la. Borja Garcia i Aday han provat sort amb un xut llunyà. No hi havia manera. Mentrestant, Juan Carlos ha hagut de tornar a salvar els mobles amb una altra gran aturada. L'Sporting ha continuat insistint amb un xut d'Aitor refusat per Juanpe, que ha acabat estrellant-se al travesser. La gerra d'aigua freda ha arribat al minut 86, quan Aitor ha enviat la pilota a l'escaire. Per sort, no estava tot perdut. El Girona s'ha espavilat i Borja Garcia ha aconseguit l'empat després de rebre una bona assistència de Marc Gual.

Girona: Juan Carlos, Ignasi Miquel, Juanpe, Alcalá (Gumbau, min. 66), Maffeo, Granell, Diamanka (Samu Saiz, min. 66), Borja García, Mojica (Aday, min. 46), Jairo i Marc Gual.

Real Sporting: Mariño, Damián, Borja López, Babin, Molinero, Nacho Méndez, Javi Fuego, Manu (Medina, m. 59), Pablo Pérez, Carmona (Aitor, min. 71) i Djuka.

Gols: 0-1, Aitor (min. 87); 1-1, Borja García (min. 89).

Àrbitre: Trujillo Suárez (comitè canari). Ha amonestat Alcalá, Ignasi Miquel (Girona); Carmona (Sporting). Ha expulsat Damián (Sporting) amb vermella directa.

Estadi: 8.183 espectadors a Montilivi.