Unzué descarta Stuani per jugar a Albacete

Juan Carlos Unzué prepara a consciència el partit de divendres a la nit contra l'Albacete. L'equip té previst sortir demà a la tarda amb autobús cap a terres manxegues amb autobús. A l'expedició no hi serà Cristhian Stuani i probablement tampoc Johan Mojica. L'uruguaià manté els seus problemes al pubis mentre que Unzué s'estima més no arriscar amb Mojica. El tècnic ha confirmat que Ramalho encara no està al cent per cent físicament però que Calavera i Bueno tenen opcions d'entrar a la convocatòria. "

Unzué també ha parlat de l'imminent fitxatge Àlex Gallar. "Es un noi que té gol. Té capacitat per rebre entre línies i fer mal en espais reduits però també li agradar córrer als espais. És una alternativa clara a les altres opcions en atac", ha manifestat. El navarrès ha revelat que s'està treballant per incorporar un migcampista i un altre lateral esquerre arran de la imminent sortida de Carles Planas a l'AEK Làrnaca. "Ja veurem quin perfil de migcampista arriba. Treballem amb les dues possibilitats. La de buscar un jugador defensiu o un que pugui trencar línies. És un lloc que està per definir", ha dit.