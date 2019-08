El judici pel Llevant-Saragossa pot deixar el Girona sense Stuani

Cada dia que passa d'estiu fa que Cristhian Stuani sigui més a prop de quedar-se a Girona que no pas d'anar-se'n. De fet, els aficionats gironins, i també des de dins del club, s'han marcat amb vermell el dia 2 de setembre. Serà llavors, a mitjanit, quan el mercat s'haurà tancat i si cap equip n'ha pagat la clàusula, l'uruguaià continuarà a Montilivi. Tanmateix, l'endemà mateix començarà un maldecap ben gros per a Stuani i també segurament per al Girona: l'inici del judici pel Llevant-Saragossa del curs 2010-11 en què l'uruguaià és un dels 41 acusats. Es tracta del primer gran judici a l'estat per, pressumptament, haver arreglat un partit.

El judici asseurà a la banqueta 36 jugadors, alguns ja retirats però d'altres com Stuani, Iborra, Reina, Xavi Torres o Ander Herrera, entre d'altres, que no, i que s'enfronten a penes de fins a quatre anys de presó. A partir de dimarts i fins el dia 13 tindran lloc les declaracions dels acusats. Si el jutge no accepta la petició dels advocats de permetre que els jugadors en actiu no hagin d'assistir a tot el judici un cop hagin fet la seva declaració, la situació de Stuani es podria complicar. Si el jutge obliga tots els acusats a ser presents a la sala durant tota la vista, Stuani es perdria alguns entrenaments amb el Girona i també la convocatòria amb la seva selecció per jugar contra Costa Rica i els Estats Units (6 i 10 de setembre).

A la sala de la Ciutat de la Justícia de València també hi seran com acusats el Saragossa, com a persona jurídica, el seu expresident Agapito Iglesias, dos exdirectius del club aragonès, Francisco Checa i Javier Porquera, l'exentrenador, Javier Aguirre, i l'exdirector esportiu Antonio Prieto. Segons defensen, la Fiscalia, la Lliga i el Deportivo de la Corunya, els jugadors del Llevant, que va arribar a aquest últim partit ja salvat, van facilitar que el Saragossa sumés els tres punts i assegurés així la seva permanència a Primera, perjudicant el conjunt gallec. La instrucció del cas defensa que el Saragossa va transferir un milió d'euros a diversos jugadors seus perquè els donessin als del Llevant. El club valencià no està acusat al judici.

Els jugadors i exjugadors acusats són, per part d'aquell Saragossa: Lanzaro, Doblas, Paulo da Silva, Ander Herrera, Gabi Fernández, Jorge López, Braulio, Ponzio, Diogo, Obradovic, Pinter, Paredes, Leo Franco, Jarosik, Uche, Lafita, Bertolo i Boutahar. Dels Llevant hi són Pallardó, Munúa, Rafa Jordà, Ballesteros, Juanfran, Javi Venta, Rubén Suárez, Xavi Torres, Wellington, Jefferson Montero, Robusté, Manolo Reina, Caicedo, Stuani, Iborra, Rodas, Xisco Muñoz i Cerrajería.