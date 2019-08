Lozano ultima la seva sortida del Girona per ser cedit al Cadis o al Màlaga

Una de les carpetes que es mantenen obertes a la taula del director esportiu del Girona Quique Cárcel durant aquests darrers dies de mercat d'estiu és la del Choco Lozano. El davanter hondureny té contracte fins el 2002 amb el Girona però el seu futur a l'entitat no és gens clar. Més aviat al contrari. Malgrat haver participat els darrers minuts en el partit contra l'Albacete de divendres passat, Lozano ja sap que no entra als plans del club i que ha de buscar-se una sortida. En aquest sentit, a mesura que avancen els dies i el tancament del mercat s'acosta el futur de l'ex del Barça B s'ha de començar a definir. En aquest sentit, la seva sortida podria ser qüestió d'hores i ahir des de Cadis diverses fonts asseguraven que la incorporació havia de ser imminent. Lozano deixaria el Girona en forma de cessió i el seu destí seria Andalusia. I és que el Cadis no és l'únic equip interessat en l'hondureny perquè el Màlaga, proper rival dels gironins, també hauria preguntat per ell. Tot i això, els problemes amb el límit salarial del Màlaga fan que el Cadis, de moment, sigui el més ben posicionat per contractar-lo.

Les properes hores es presenten claus per determinar on jugarà Lozano. Cadis i Màlaga opten a fitxar l'exjugador del Tenerife i del Barça B.