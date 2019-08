Stuani comença a treballar amb el grup i podria tenir minuts diumenge

La presència de Cristhian Stuani a l'equip ha estat per al Girona un factor diferencial des que va aterrar a Montilivi l'estiu del 2017. A Primera Divisió, l'uruguaià va marcar 41 gols entre Lliga i Copa en dos anys sent el gran referent al camp del conjunt gironí i la gran icona mediàtica del club. Hom pot pensar que si a Primera, la qualitat de Stuani era determinant, a Segona A encara ho hauria de ser més. Potser sí i de fet, en el seu únic any a Segona A amb l'Albacete (2008-09) va marcar 22 gols. Tanmateix, cal veure-ho. De moment unes molèsties al pubis li han impedit estrenar-se aquesta temporada amb el Girona a la categoria de plata. Stuani s'ha perdut els partits contra l'Sporting i l'Albacete però confia poder tenir minuts diumenge en la visita del Màlaga. El charrúa va participar a l'entrenament d'ahir i depenent de les sensacions que tingui avui podria entrar a la convocatòria d'Unzué.

Paral·lelament, el club continua pendent de si hi ha cap equip disposat a pagar els 7 milions de la seva clàusula abans de dilluns a mitjanit. Si això passés finalment, el Girona disposaria d'un termini extra concedit per la Lliga d'un mes per trobar un substitut a Stuani. A més a més, dimarts l'uruguaià començarà el judici pel cas del partit pressumptament arreglat entre el Llevant i el Saragossa que va donar la salvació als aragonesos el 2011.



Bounou, amb el Marroc

D'altra banda, Yassine Bounou ha estat convocat pel seleccionador del Marroc pel doble compromís contra Burkina Fasso i Níger dels propers 6 i 10 de setembre. El nou entrenador del combinat marroquí, Vahid Halilhod?id, manté la confiança en Bounou, que és un dels quatre porters seleccionats juntament amb Munir (Màlaga), Zniti i Tagnaouti. D'aquesta manera, Bounou, si al final no és traspassat abans no es tanqui el mercat d'estiu, es perdrà el partit contra el Rayo Vallecano del diumenge dia 8.