Stuani es queda al Girona: renova fins el 2023

Cristhian Stuani es queda al Girona. Després d'un estiu d'angoixa, per si algun club vindria a pagar la seva clàusula aprofitant el descens a Segona, i a quatre dies del tancament del mercat, club i jugador han arribat a un acord per ampliar el seu contracte fins el 2023 (havia renovat fins el 2022 l'1 de febrer d'aquest any). És, sens dubte, la notícia de l'estiu, la que tots els seguidors del club de Montilivi estaven esperant.

El Girona ho acaba d'anunciar amb un breu video penjat a les xarxes socials. Precisament avui la premsa del Qatar assegurava que l'Al-Gharafi li havia fet una oferta molt temptadora per anar-se'n a jugar al país asiàtic. Unes hores després, el club ha fet l'anunci. Stuani es queda. I per temps.

El davanter uruguaià s'ha entrenat aquest matí amb normalitat a La Vinya i tot apunta que tindrà minuts diumenge contra el Màlaga. Seria el seu debut aquesta temporada perquè unes molèsties al pubis l'havien fet ser baixa contra l'Sporting i l'Albacete en les dues jornades inicials. Amb Stuani el Girona s'assegura un davanter de primer nivell per buscar el retorn a la Lliga Santander. L'uruguaià va marcar 41 gols amb 65 partits a Primera, 21 la campanya 2017/18 i 20 la següent, que va acabar amb el descens.