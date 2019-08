Jonatan Soriano serà el següent

Amb el Choco Lozano amb les maletes fetes per anar-se'n al Cadis, el Girona ja té el relleu a punt per a la davantera. L'escollit és Jonatan Soriano, que aquest matí s'ha desvinculat l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita i és camí de terres catalanes. El davanter del Pont de Vilomara, que el mes que ve farà 34 anys, podria tancar demà mateix el seu fitxatge pel Girona. El jugador compta amb un parell de propostes més però veu amb molt bons ulls incorporar-se al projecte blanc-i-vermell. Si es concreta l'arribada de Soriano, al Girona ja només li restarà incorporar un lateral esquerre i veure què passa amb el possible intercanvi de porter amb el Llevant entre Bounou i Oier Olazábal.

Format al planter de l'Espanyol i considerat una de les grans promeses de Sant Adrià, Soriano mai va consolidar al primer equip blanc-i-blau. Després d'un seguit de cessions a l'Almeria, Poli Ejido i Albacete va fitxar pel Barça amb el qual va signar grans números amb el filial (2009-12). La seva carrera va continuar al Red Bull Salzburg on va ser tres cops màxim golejador de la lliga austríaca i va fer que el Beijing Guoan xinès pagués 15 milions d'euros per fitxar-lo. El desembre de l'any passat va incorporar-se a l'Al-Hilal saudita.