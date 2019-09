Juan Carlos torna a donar mostres de la seva vàlua i deixa la porteria a zero per primer cop aquest curs

Per primera vegada aquest curs, el Girona va deixar la seva porteria a 0, coincidint amb el retorn a la línia de quatre, després de sortir amb els tres centrals i els dos carrilers en les dues primeres jornades. Això sí, va fer falta que Juan Carlos Martín, que va ser un dels primers a arribar procedent del Lugo, tornés a donar mostres del seu talent. Contra l'Sporting, en l'estrena a la Lliga, el porter castellà va salvar, durant molts minuts, el que semblava una derrota segura. A Albacete, les poques vegades en què va haver d'intervenir, es va mostrar segur. Llàstima del gol d'Alcalá en pròpia porteria, on va faltar entesa entre les dues parts perquè si el central no arriba a tocar la pilota, el porter l'hauria fet seva. Ahir, en la segona meitat i en ple intent dels andalusos a la recerca d'un punt que no mereixien, Juan Carlos va escopir un potent xut de Renato i després no va tenir miraments a rebutjar qualsevol pilota que pogués portar conseqüències. Amb Bounou cap a Sevilla, ningú dubta que el Girona té porter titular.