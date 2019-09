Arrenca el judici pel tripijoc en el Llevant-Saragossa del 2011

L'històric judici pel possible tripijoc en el partit que va enfrontar el Llevant i el Saragossa en l'última jornada de la Lliga espanyola 2010-11 ha arrencat avui pocs minuts després de 2/4 d'11 del matí a la Sala Tirant I de la Ciutat de la Justícia de València amb els 42 acusats presents. Entre aquests hi ha el golejador del Girona Cristhian Stuani, que en el moment dels fets, era jugador del conjunt granota. De fet ell va fer el gol dels valencians (1-2), tot i que la victòria va ser pel Saragossa, que amb aquells tres punts va evitar el descens.

En total són 36 jugadors els acusats, els divuit convocats per cada equip per aquest parttit, a més del mexicà Javier Aguirre, entrenador del Saragossa en aquella etapa, Antonio Prieto, exdirector esportiu del club, així com Agapito Iglesias, Francisco Checa i Javier Porquera, expresident i exdirectius del club. També figura com a acusat el Saragossa com a entitat jurídica. A més del ministeri fiscal, exerceixen com a acusacions particulars la Lliga de Futbol Professional i el Deportivo de la Corunya.

Stuani hauria d'haver marxat concentrat amb la selecció d'Uruguai per disputar el proper cap de setmana un partit a Costa Rica, amb la qual cosa, era baixa pel Girona-Rayo Vallecano de diumenge (16.00). Ara l'escenari que s'ha obert és molt incert. Caldrà veure si el jutge obliga als acusats a estar presents durant el mes que es calcula que durarà el judici o si, pel contrari, admet que, sobretot els jugadors que encara estan actius, se'n puguin absentar quan hagin declarat. Per tant, ara mateix és una incògnita si Stuani podrà anar finalment amb la selecció i, si finalment no ho fa, si Unzué hi comptarà pel proper partit.