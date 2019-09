«L'equip és competitiu»

Una vegada tancat el mercat d'estiu més mogut de les últimes temporades a Montilivi, el director esportiu, Quique Cárcel, va voler fer balanç de com havia quedat la plantilla i de com es presenta un retorn a Segona en què tothom assenyala el Girona com el gran favorit a l'ascens. El màxim responsable esportiu del club defuig els favoritismes i qualsevol etiqueta de ser la millor plantilla de la categoria i recorda que «ara per ara les millors plantilles són les del Fuenlabrada i del Cadis, que han sumat els 9 punts de 9 possibles». Tot i això, es mostra satisfet de l'equip i confia que amb «ambició i humilitat» es pot aconseguir l'objectiu de tornar a Primera.



satisfacció



Cárcel va explicar que ha estat un estiu «complicat» perquè ha hagut de tractar «amb molta fredor» els casos de jugadors que fa força anys que són a la plantilla i això ha fet que ho passés «malament». Tot i això està «content» amb com ha quedat la plantilla. «Hi ha un equip molt competitiu. L'únic que volia era veure fam als jugadors. He mirat de fitxar gent amb gana. Als estats anímics dels jugadors que s'han quedat no era fàcil veure-hi frescor però amb els dies, ara hi veig una altra visió. La competència fa que hi hagi un altre aire a la plantilla».



l'ascens



La inversió econòmica que ha fet el Girona enguany ha estat molt elevada. Els traspassos de Pons, Portu i Porro han suposat uns ingressos de cap a 20 milions d'euros i l'estalvi en les fitxes de Bounou, Bernardo o Lozano, a la qual cosa s'ha de sumar l'ajuda pel descens que dona la Lliga, han suposat tenir un dels límits salarials més alts de la categoria. Tot i això, Cárcel no va voler revelar de quina xifra es tractava. Això sí, va assegurar que es guarden una partida per si al gener cal fer algun retoc.

En aquest sentit, i veient els problemes que pateixen Las Palmas o Màlaga després de fallar en el primer intent de pujar, Cárcel no veu un caixa o faixa enguany per pujar. «Sabíem que l'estratègia a seguir era apostar per l'ascens o no fer-ho. El club ho ha fet i ho ha donat tot per aconseguir pujar. Tot i això, el Girona té llarga durada. No ha de ser un caixa o faixa, però sí que l'aposta per part del club ha estat molt forta».

la plantilla



Qüestionat si la plantilla actual tenia més nivell que la de la temporada passada, Cárcel no va voler-se pronunciar. «Comparar és molt complicat. Se n'han anat jugadors importants, amb pes al club que havien ofert molt de rendiment. La temporada passada no vam jugar tant amb la competència i potser no hi havia el nivell de competitivitat d'enguany perquè vam apostar per la gent jove del filial. Són moments diferents. Volem un objectiu únic que és diferent i no tenim un filial en situació de pujar jugadors.



favorits?



Cárcel va refusar acceptar que el Girona tenia la millor plantilla de Segona A. «Ara mateix és la de Fuenlabrada i del Cadis, que tenen 9 punts. De moment no he vist el Girona que passi per sobre els altres equips. Hi ha molt de camí per fer».



el city



«Hem volgut un parell o tres de jugadors però no ha pogut ser perquè han tingut grans ofertes. Haver dut gent jove amb la competència que hi ha hauria dificultat la situació», explicava Cárcel sobre les ajudes que solien arribar del City en forma de jugadors. El fitxatge de Pedro Porro, pel barceloní, «ha estat una situació de mercat i no pas cap ajuda. A més a més, ell volia».



la promesa



Conscient que hi haurà jugadors cada jornada que es quedaran fora de les convocatòries o sense jugar, Cárcel està tranquil. «Són temes que s'han de saber gestionar, copmençant per l'entrenador. Al final hi ha un benefici comú a l'horitzó». Cárcel va llançar un clar missatge apel·lant a la unitat i amb una promesa a la plantilla. «Només demano respecte cap al company. Com a club, el compromís és que si l'equip aconsegueix l'objectiu i les coses es fan bé, confio molt en aquesta plantilla. Pot jugar pràcticament tota a Primera. El meu missatge és que clar. Si s'aconsegueix l'objectiu d'ascendir de categoria els donaré el premi».