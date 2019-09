Rotacions per redreçar el rumb lluny de casa

Ni punts ni tampoc gols. Aquest és el fluix botí que el Girona ha arreplegat en les dues sortides que fins ara acumula a la Lliga. Són molt poques i té temps de sobres per redreçar el rumb, encara que els partits al Belmonte i al Carranza han deixat més sensacions negatives que no pas positives. Sobretot el del passat dissabte, a Cadis. Per més que el club s'afanyés a celebrar a les xarxes socials que la possessió havia sigut blanc-i-vermella, la realitat explicava que l'actuació havia sigut més que discreta i els de Cervera, dominant aquells «quatre o cinc conceptes» que havia anunciat Unzué durant la prèvia, n'havien fet prou per desactivar un plantejament poc agressiu. Els gironins van tenir la pilota, però gairebé no van inquietar. Necessitaran molt més estrenar el caseller de punts a domicili avui a Almeria (19.00 hores). Un altre duel més que complicat perquè, com passava amb els gaditants, el rival d'aquesta tarda viu un gran moment i no fa altra cosa que enllaçar victòries. A tot això cal afegir un parell d'absències importants. La primera, la d'un Jairo que es va lesionar al turmell el dissabte. Està descartat. L'altra, i segurament la més transcendent, la de Stuani. El davanter va ser expulsat per doble amonestació i no ha viatjat.

Hi haurà rotacions, això ja estava cantat. La convocatòria n'era l'aperitiu. A les absències de Jairo i Stuani se'ls uneixen les del lesionat Ignasi Miquel i les d'Alcalá i Aday, descartats pel tècnic. Les novetats són les de Brian Oliván, Calavera, Bueno i Marc Gual. Aquest últim té molts números de ser titular en punta d'atac, on també té possibilitats de jugar Jonatan Soriano. S'espera alguna cara nova al mig del camp. Està per veure si Granell o Diamanka s'asseuran. O si ho faran tots dos. Gallar i Sáiz poden ser els homes de banda i al darrere s'estrenarà Ramalho, inèdit encara aquest curs. El dubte és saber si a l'esquerra d'entrada hi jugarà Mojica o si s'apostarà per Oliván, un dels molts fitxatges de l'estiu.

De la seva banda, l'Almeria de Pedro Emanuel només té la baixa de Juan Ibiza, lesionat amb un esquinç al genoll dret. La resta dels futbolistes estan tots disponibles. Fins i tot Darwin Núñez, que ve d'estar concentrat amb Uruguai.