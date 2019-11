Juanpe treballa a mig gas en una sessió encara sense Jozabed ni Ignasi Miquel

Gairebé sense temps per respirar i assaborir la victòria de diumenge a Extremadura, el Girona prepara a contrarellotge el proper compromís a la Lliga, que arriba ben aviat, aquest divendres a la nit. Pep Lluís Martí no ha donat cap dia de descans i des de dilluns que l'equip s'està entrenant. El tècnic, en el que serà el seu segon partit a la banqueta i el debut a Montilivi, tornarà a tenir baixes i no podrà comptar amb la totalitat de la plantilla.

Aday Benítez està descartat al cent per cent, després que fa uns dies s'anunciés que pateix un esquinç del lligament lateral extern del genoll dret. Tampoc és gens probable que reapareguin Ignasi Miquel i Jozabed Sánchez. El primer va fer-se mal a finals d'agost i, tot i que es parlava de dos mesos de baixa, encara no s'entrena al cent per cent. Tampoc ho fa l'andalús, qui porta un mes fora de combat per una lesió muscular a l'adductor llarg de la cama dreta. També té un problema al mateix múscul Cristhian Stuani. En el seu cas és una sobrecàrrega. És ben probable que Martí el faci descansar, per no forçar la màquina i perdre així per més temps el pitxitxi i far en punta d'atac de l'equip. Qui millor està, tot i que no té encara l'alta, és un Juanpe Ramírez que dues setmanes enrere patia una luxació aguda a l'espatlla esquerra. Ahir, a La Vinya, va treballar a mig gas i encara no ho fa amb el grup, tot i que està a punt de reincorporar-se. Sembla precipitat que pugui entrar a la propera convocatòria, però encara hi ha dos dies per davant i ara mateix no està descartat.