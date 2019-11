Precedents. Una dècada sense perdre a Montilivi

El primer cop que el Tenerife va trepitjar Montilivi per jugar-hi un partit oficial va fer-ho per la porta gran. Era el mes de juny del 2009 i aquella tarda, amb un gol de Kome en va fer prou l'equip canari per sumar els tres punts i ascendir matemàticament a la Primera Divisió. Ha passat més d'una dècada i en les sis visites posteriors, el Tenerife no hi ha tornat a guanyar mai. Tres cops han empatat un i altre equip, mentre que en les tres ocasions restants la victòria se l'ha adjudicat el Girona: 4-2 per obrir la temporada 10/11, 2-0 a l'inici del curs 14/15 i 1-0 en l'exercici següent (15/16).