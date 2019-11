El juvenil del Girona suma un punt en la seva visita al camp del Cornellà

El Juvenil A del Girona va sumar un punt després d'empatar a zero en un dels camps més complicats de la categoria com és el del Cornellà. Un equip que duia fins a set jornades sense conèixer la derrota i que ocupa les posicions de la part alta de la classificació. No obstant això, l'equip entrenat per Àlex Marsal arribava a terres barcelonines amb dinàmica positiva: els blanc-i-vermells encadenaven dues setmanes puntuant. Amb aquest punt els pupils de Marsal sumen deu punts en onze jornades disputades de Lliga. La setmana següent tornen a jugar lluny de terres gironines: ho faran al camp del cuer, l'Ebro.