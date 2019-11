El Girona tanca la jornada empatat amb el «play-off» i a 3 punts de l'ascens

El Girona ha passat dues nits instal·lat en zona de play-off d'ascens a Primera gràcies a la victòria de divendres contra el Tenerife (1-0). Tanmateix, la jornada la va tancar fora de les places de privilegi arran de l'empat que el Saragossa va esgarrapar a Almeria (1-1) i que permet als aragonesos recuperar la sisena posició. Aquest resultat, la igualada entre andalusos -en l'estrena de Guti com a tècnic- i el Saragossa no va ser gens dolent per als interessos del Girona que aconsegueix retallar-los dos punts a tots dos. Amb els resultats d'ahir, el Girona tanca la jornada en la setena posició amb 23 punts, els mateixos que el Saragossa que marca el play-off i només 3 de les places d'ascens directe que fixa ara l'Osca amb 26.

L'empat entre l'Almeria i el Saragossa no va ser l'únic resultat positiu per als interessos del Girona. També ho va ser el resultat del Ponferradina, proper rival, a Santander. Els del Bierzo van perdonar el que no està escrit i van veure com el colomenc Nuha Marong feia el 2-2 final. L'empat permet el Girona superar el Ponferradina, que es queda amb 22 punts, en vuitena posició. Al Racing, per la seva banda, l'empat no el treu pas de pobre, però sí que li permet acostar-se a dos punts de la permanència. El Girona també va retallar dos punts al Fuenlabrada que va empatar sense gols al camp del Màlaga (0-0). Al matí, l'Elx s'havia endut els tres punts de Riazor furgant a la ferida d'un Deportivo de la Corunya que continua últim i s'enfonsa una mica més.