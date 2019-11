Altre cop Ocón Arráiz

La Federació ha anunciat aquest migdia les designacions per a la jornada d'aquesta setmana de la Lliga Smartbank. L'encarregat de dirigir el partit que enfrontarà el Girona i el Fuenlabrada a Montilivi diumenge a les sis serà Ocón Arráiz. Serà la tercera vegada que el col·legiat de La Rioja xiuli el Girona aquesta temporada. Abans ho havia fet en les derrotes a Cadis (2-0) i contra l'Elx (0-2). A més a més, enguany també ha estat al capdavant del VAR en tres partits més (Albacete, Osca i Extremadura).

Es tracta d'una designació si més no estranya perquè fa poc més d'un mes que Ocón Arráiz va xiular a Montilivi i per tot l'historial de greuges amb el conjunt gironí. Des del penal no xiulat a Acuña el 2013 que va acabar amb les il·lusions de pujar directe, a les expulsions de Richy i Mas en la penúltima jornada del curs 2014-15 que els va impedir jugar contra el Lugo. Enguany no ha estat decisiu en els partits xiulats contra Cadis i Elx però sí en el d'Albacete en què, des del VAR, no va validar dos gols a Gual i Jairo per fora de joc molt dubtós ni va voler veure un penal força clar a Diamanka. Un seguit de decisions controvertides, sempre del cantó contrari al Girona, que han posat Ocón al focus de la polèmica.