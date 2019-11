Maffeo: "La Segona ens va agafar desprevinguts i ens va fotre una hòstia molt forta"

Pablo Maffeo ha sigut el protagonista aquest migdia a l'entrenament del Girona a La Vinya. El lateral ha comparegut davant la premsa i ha reconegut que aquesta temporada "la Segona ens va agafar desprevinguts i ens va fotre una hòstia molt forta" perquè les coses no sortien. El canvi a la banqueta, amb l'arribada de Pep Lluís Martí per Juan Carlos Unzué, ha representat segons ell "començar de zero" a partir d'un "canvi d'actitut" dels propis futbolistes.

Maffeo també ha parlat del partit de diumenge contra el Fuenlabrada, que pot situar el Girona a un punt del segon en cas de victòria, i que ha arribat a qualificar de "final".

A la sessió d'aquest matí hi han pres part Mojica, que no havia anat amb la selecció colombiana per lesió, i Stuani, reintegrat després d'anar convocat amb l'Uruguai, tot i que només han fet una part amb el grup. També ha estat a la gespa de La Vinya Sebas Coris, mentre que Ignasi Miquel ha fet tot l'entrenament i podria tenir opcions d'anar convocat diumenge.