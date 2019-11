El Linares-Girona de Copa no es veurà per televisió

D'aquí a poc menys d'un mes la renovada Copa del Rei disputa la seva primera eliminatòria, que es disputarà a partit únic i enfrontarà conjunts de diverses categories, entre Tercera, Segona B, Segona A i Primera, així com també algun convidat sorpresa de divisions inferiors. El Girona visitarà el camp del Linares andalús, un equip que lidera amb mà de ferro la seva lliga, i ho farà poc després de visitar Sòria i a pocs dies de rebre el Mirandés a Montilivi. Aquest duel no serà televisat, com la majoria, després que ahir la Reial Federació Espanyola de Futbol expliqués quins dels duels d'aquesta primera ronda es podran veure en directe per la petita pantalla.

A banda del Linares-Girona, el Nàstic-Olot i el Llagostera-Haro, els tres enfrontaments amb representants de la demarcació gironina i que corresponent a la primera eliminatòria de la Copa, no es podran seguir en directe per televisió. La RFEF va explicar que tan sols tindran cobertura televisiva els setze duels amb presència d'equips de la màxima categoria. No hi participen el Barça, Reial Madrid, Atlètic ni València, tots ells disputant la present edició de la Lliga de Campions i que n'han quedat exempts perquè disputaran el nou format de Supercopa al mes de gener. La Federació va anunciar ahir la llista de partits que es televisaran i també quins dies ho faran, però encara no hi ha fixats els horaris. De la resta d'eliminatòries encara se'n desconeix la data definitiva. La Copa del Rei es va adjudicar a l'empresa Mediaset, que serà l'encarregada d'oferir tots aquests partits. La jornada s'inaugurarà el 17 de desembre, un dimarts, amb la disputa de quatre enfrontaments, entre els quals destaca l'Hospitalet-Granada. L'endemà, dia 18, i coincidint amb el clàssic aplaçat entre el Barça i el Reial Madrid, sw celebraran cinc partits. El dijous 19 se celebraran els set restants. Un d'ells, el duel que jugarà l'Espanyol de Pablo Machín al camp del Lleida Esportiu, conjunt de Segona B.