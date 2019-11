El Saragossa examina la reacció del Girona de Martí

L'arribada de Pep Lluís Martí ha reactivat un Girona que ha encadenat quatre jornades invicte amb un balanç més que notable de 10 punts dels últims 12 possibles. L'equip s'ha enfilat fins a la cinquena posició i, de mica en mica, comença a ser i a mirar de prop, les places que s'ha marcat com a meta final. Ara bé, la Segona Divisió A és una cursa de fons i, com bé recorden els protagonistes, ningú puja al mes de novembre. Ni tan sols el Cadis, que té un comodíssim matalàs de punts respecte al tercer. L'objectiu, l'ascens, és una feina de formiga i la clau és mantenir la regularitat que ha trobat ara el Girona per anar sumant punts cap a la meta. Cada punt i cada partit és important, independentment del rival. Ara bé, si a davant n'hi ha un de directe com el Saragossa aquest vespre, la transcendència del duel adquireix un plus.

D'ençà de l'aterratge de Martí, el Girona ha demostrat que hi és i que lluitarà per pujar sí, però per fer-ho ha arribat el moment també de batre i obtenir bons resultats contra rivals directes. Es va aconseguir la setmana passada contra el Fuenlabrada (2-0) i avui es visita un dels camps més complicats de la categoria com és el de l'històric Saragossa. Una alegria avui confirmaria definitivament que el Girona ha posat la directa i es veuria el futur encara amb més optimisme. Per a intentar-ho, el tècnic balear confia en l'estat de gràcia permanent que viu Cristhian Stuani que, amb els seus gols, és la gran arma dels gironins. L'uruguaià, tanmateix, viurà un duel d'allò més espectacular avui amb el colombià del Saragossa Luis Suárez, que ha marcat fins ara 9 gols i és la gran amenaça dels aragonesos.

La victòria contra el Fuenlabrada, malgrat no ser brillant, va ser efectiva i d'allò més productiva i va ensenyar la recepta que té Martí per a continuar fent créixer l'equip. El Girona va concedir ben poques ocasions i arribades al rival i, a partir d'aquí, amb tampoc gaires floritures entre Borja García i Stuani van liquidar els madrilenys. Aquest vespre, però, els gironins tindran un sparring de més qualitat que el Fuenlabrada i caldrà estar encara més atent i concentrat per no concedir. I és que si Luis Suárez, Kagawa o Soro, entre d'altres, tenen gaires metres, difícilment perdonaran. Martí, per la seva banda, té la tranquil·litat de poder comptar amb Stuani. Ara bé, que repeteixi la societat letal que van formar l'uruguaià amb Borja García la passada jornada no és tan segur. El mitjapunta madrileny encara no ha fet net de la patacada que va rebre fa quinze dies a Ponferrada i durant la setmana no sh'ha exercitat al cent per cent. Tot i això, el tècnic balear se l'ha endut i ahir va assegurar que està en condicions de jugar.

El dubte de Borja García ha fet, paral·lelament, que Martí hagi desplaçat 19 futbolistes fins a terres aragoneses. La principal novetat de la convocatòria és, sens dubte, el retorn d'Aday Benítez. El de Sentmenat ha superat l'esquinç al lligament del genoll que va patir ara fa un mes i durant tota la setmana s'ha entrenat amb el grup. També torna a la llista Jordi Calavera. Per contra, en surt Jonatan Soriano, que dimarts va patir un esquinç al turmell i ha dit adéu al 2019. Per la seva banda, Jozabed Sanchez encara no està recuperat mentre que Miquel, Bueno i Coris han quedat fora de la llista per decisió tècnica. Pel que fa al possible onze titular d'avui, l'entrada de Marc Gual podria ser un els pocs canvis que introdueixi Martí a l'equip.

Per la seva banda, el Saragossa no pot disposar de Cristian Álvarez, Vigaray, Pichu Atienza, Zapater i James Igbekieme, lesionats, ni de Raphael Dwamena, donat de baixa per un problema cardíac. Els de Víctor Fernández van imposar-se a Vallecas en la darrera jornada i arriben a la cita diposats a fer un pas important a la lluita per les posicions de privilegi.